Agentes da PRF apreendem carga irregular de anabolizantes durante fiscalização na BR-101 - Reprodução Vídeo Rede Social

Agentes da PRF apreendem carga irregular de anabolizantes durante fiscalização na BR-101 Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 15/04/2026 12:50

Casimiro de Abreu - Uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal nesta quarta-feira (15), revelou um cenário preocupante na BR-101, em Casimiro de Abreu. Durante a fiscalização de um ônibus interestadual que seguia do Rio de Janeiro para Salvador, agentes encontraram uma caixa suspeita no bagageiro e decidiram verificar o conteúdo. O que parecia apenas mais um volume de viagem acabou expondo um carregamento irregular de medicamentos proibidos.

A equipe localizou centenas de frascos de anabolizantes e substâncias de uso controlado, todos sem registro na Anvisa e sem qualquer documentação fiscal. Entre os produtos estavam compostos como enantato, trembolona e primobolan, além de comprimidos restritos, o que reforça a suspeita de comercialização clandestina.

O material estava sendo transportado de forma irregular, sem identificação clara de remetente ou responsável, o que levantou dúvidas sobre a origem e o destino final da carga. Segundo as informações apuradas no local, os produtos seguiriam para a capital baiana.

A ocorrência foi encaminhada para a 121ª Delegacia de Polícia de Casimiro de Abreu, que ficará responsável por investigar quem está por trás do envio e possível distribuição ilegal dos medicamentos. O caso reforça o alerta das autoridades sobre os riscos do mercado clandestino, tanto para a saúde pública quanto para a segurança.