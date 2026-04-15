Agentes da PRF apreendem carga irregular de anabolizantes durante fiscalização na BR-101 Reprodução Vídeo Rede Social
Carga ilegal de anabolizantes é interceptada na BR-101 e acende alerta em Casimiro
Apreensão ocorreu em ônibus interestadual e levanta suspeitas sobre rede de distribuição de medicamentos proibidos
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Castração gratuita abre vagas e mobiliza tutores em Casimiro de Abreu
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Oportunidades incluem capacitação em tecnologia, mercado de trabalho e idiomas com início previsto para maio
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