Anticorpo já está disponível nas unidades de saúde para crianças que se enquadram nos critériosFoto: Divulgação
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Novo imunizante chega à rede pública para proteger bebês mais vulneráveis contra formas graves da doença respiratória
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