Anticorpo já está disponível nas unidades de saúde para crianças que se enquadram nos critérios - Foto: Divulgação

Anticorpo já está disponível nas unidades de saúde para crianças que se enquadram nos critériosFoto: Divulgação

Publicado 16/04/2026 11:06

Casimiro de Abreu - A rede de saúde de Casimiro de Abreu deu um passo importante na proteção da primeira infância com a oferta de um novo imunizante voltado aos bebês mais vulneráveis. O anticorpo nirsevimabe passou a ser disponibilizado para prevenir casos graves de bronquiolite, doença que preocupa famílias, principalmente nos primeiros meses de vida.

Diferente das vacinas tradicionais, o nirsevimabe já fornece os anticorpos prontos ao organismo, o que garante proteção imediata. A estratégia é voltada, sobretudo, para recém-nascidos e crianças que enfrentam pela primeira vez a circulação do vírus sincicial respiratório, principal causador da bronquiolite.

O público-alvo inclui crianças de até dois anos com condições clínicas específicas, como cardiopatias congênitas, doenças pulmonares crônicas, imunossupressão e síndromes genéticas ou neurológicas graves. Nesses casos, o risco de complicações é maior, o que torna a prevenção ainda mais necessária.

O acesso ao imunizante ocorre por meio das unidades de saúde da família. Após avaliação, a equipe realiza o cadastro e encaminha a solicitação para liberação e aplicação do anticorpo.

A iniciativa representa um avanço na atenção básica e reforça o cuidado com quem mais precisa. Para muitas famílias, a medida significa mais tranquilidade diante de uma doença que pode evoluir rapidamente e exigir internação.