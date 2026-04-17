Profissionais da educação participam de treinamento prático para atendimento em emergências nas escolas - Foto: Divulgação

Profissionais da educação participam de treinamento prático para atendimento em emergências nas escolasFoto: Divulgação

Publicado 17/04/2026 13:29 | Atualizado 17/04/2026 13:32

Casimiro de Abreu - O preparo para agir em segundos decisivos começa dentro da sala de aula. Profissionais da educação de Barra de São João participaram, nesta quinta-feira, de uma capacitação voltada a situações de emergência, com foco em primeiros socorros e suporte básico de vida.

A ação marcou o início do projeto Resgate em EducAÇÃO, desenvolvido pelo serviço de resgate 24h do município, e foi realizada na Escola Estadual de Rio Dourado. A iniciativa segue as diretrizes da Lei Lucas, que torna obrigatória a formação de professores e funcionários para atendimento imediato em casos de risco.

Durante o treinamento, os participantes tiveram contato direto com situações que podem acontecer no ambiente escolar. Entre os temas abordados estão engasgos, crises convulsivas, desmaios, reações alérgicas graves, quedas, fraturas e parada cardiorrespiratória. As atividades incluíram orientações práticas e simulações, aproximando o conteúdo da realidade vivida no dia a dia.

A proposta é simples e direta: preparar quem está mais próximo dos alunos para agir com rapidez até a chegada do socorro especializado. Em ocorrências desse tipo, o tempo de resposta pode fazer a diferença.

Ao final da capacitação, os participantes receberam certificados. O projeto prevê a expansão das atividades para outras unidades de ensino, tanto da rede pública quanto privada, ampliando o alcance da formação e fortalecendo a cultura de prevenção nas escolas.

A iniciativa busca transformar conhecimento em ação e tornar o ambiente escolar mais seguro para alunos e profissionais.