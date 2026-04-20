Reunião entre equipes municipal e estadual define expansão do atendimento veterinário gratuito e novas ações de proteção animal - Foto: Ilustração

Reunião entre equipes municipal e estadual define expansão do atendimento veterinário gratuito e novas ações de proteção animalFoto: Ilustração

Publicado 20/04/2026 13:12

Casimiro de Abreu - O avanço das políticas públicas voltadas à causa animal ganhou novos encaminhamentos após reunião entre a equipe de Meio Ambiente de Casimiro de Abreu e o subsecretário estadual de Ações Estratégicas em Proteção e Bem-Estar Animal, Juan Pablo. O encontro teve como objetivo alinhar iniciativas para ampliar o atendimento e fortalecer os serviços oferecidos à população.

Entre os principais pontos discutidos está a expansão do RJ Pet, que garante serviços gratuitos e atua diretamente na promoção da saúde e do bem-estar dos animais. A proposta é aumentar o alcance do programa no município, facilitando o acesso da população aos atendimentos.

Um dos encaminhamentos definidos prevê a realização do RJ Pet também em Barra de São João, levando os serviços a mais moradores e descentralizando o atendimento. A medida busca atender uma demanda crescente por ações voltadas à proteção animal na região.

A articulação com o Governo do Estado reforça a estratégia de ampliar e qualificar os serviços já existentes, consolidando um trabalho contínuo de cuidado, prevenção e conscientização.

Com a iniciativa, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente avança no compromisso de fortalecer as políticas públicas voltadas à causa animal, ampliando o acesso da população e promovendo mais qualidade de vida para os animais.