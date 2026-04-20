Reunião entre equipes municipal e estadual define expansão do atendimento veterinário gratuito e novas ações de proteção animalFoto: Ilustração
Parceria amplia cuidado com animais e leva serviços gratuitos a mais moradores
Ações conjuntas com o Estado prometem fortalecer atendimentos, descentralizar serviços e alcançar novas localidades
Município vai receber Carreta do Trabalhador com serviços e oportunidades de emprego
Parceria com o Governo do Estado amplia acesso da população a orientação profissional, documentos e benefícios
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Casimiro abre inscrições para projeto gratuito de emagrecimento saudável
Terceira edição do "90 Dias + Saúde" oferece acompanhamento completo com foco em bem-estar e qualidade de vida
Casimiro brilha em prêmio estadual e leva dois troféus por gestão eficiente e sustentabilidade
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Capacitação salva-vidas chega às escolas e prepara profissionais para agir em emergências
Projeto leva noções de primeiros socorros e suporte básico a educadores de Barra de São João
Denúncia leva à prisão de dois suspeitos de tráfico em Casimiro de Abreu
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