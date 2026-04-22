Reserva Biológica União reúne biodiversidade, amplia território e fortalece preservação ambiental no interior do estado - Foto: Divulgação

Reserva Biológica União reúne biodiversidade, amplia território e fortalece preservação ambiental no interior do estadoFoto: Divulgação

Publicado 22/04/2026 09:53

Casimiro de Abreu - A Reserva Biológica União chega aos 28 anos nesta quarta-feira, dia 22, com avanços que vão além da preservação ambiental e alcançam também a relação entre natureza e sociedade. Localizada entre municípios como Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras, a unidade se firma como um dos principais redutos de Mata Atlântica de baixada no estado do Rio de Janeiro.

A ampliação da área protegida é um dos marcos mais relevantes dessa trajetória. O território praticamente triplicou, passando de 2.548 para 7.756 hectares, o que garantiu maior proteção aos ecossistemas e ampliou as condições de sobrevivência de diversas espécies. Entre os destaques está o mico-leão-dourado, símbolo da conservação na região, além de outros animais ameaçados como a preguiça-de-coleira, a onça-parda, a jaguatirica e a lontra.

O espaço também abriga cerca de 225 espécies de aves, sendo 35 exclusivas da região e cinco ameaçadas de extinção. A diversidade reforça a importância da unidade para a manutenção da fauna e da flora, além de contribuir diretamente para o equilíbrio ambiental.

Outro ponto de destaque é a proteção de nascentes que abastecem três importantes bacias hidrográficas do estado, dos rios São João, das Ostras e Macaé. Esse cuidado impacta diretamente o abastecimento de água e a qualidade de vida nas cidades do entorno.

Nos últimos anos, a reserva passou por uma mudança significativa no modelo de uso público. A revisão do plano de manejo, concluída em 2023, ampliou o acesso à visitação, que deixou de ser voltada apenas para atividades educativas e passou a oferecer experiências guiadas ao público em geral. Trilhas ecológicas, espaços de exposição e centros educativos fazem parte do roteiro, sempre com acompanhamento de técnicos especializados.

A inclusão também ganhou espaço. A criação de uma trilha interpretativa adaptada permite que pessoas com deficiência tenham acesso à experiência na Mata Atlântica, reforçando o caráter democrático da unidade e ampliando o alcance das ações ambientais.

A formação de um corredor ecológico conectando a reserva à Serra do Mar representa outro avanço estratégico. Essa ligação favorece o deslocamento de espécies, amplia a troca genética e fortalece a resiliência dos ecossistemas diante das mudanças ambientais.

A presença da unidade também traz reflexos econômicos para os municípios envolvidos. A ampliação da área protegida contribui para o aumento do repasse do ICMS Ecológico, além de incentivar práticas sustentáveis e valorizar o patrimônio ambiental da região.

Apesar dos avanços, desafios permanecem. A expansão urbana nas áreas próximas, o risco de incêndios florestais, a presença de espécies exóticas e a necessidade de investimentos contínuos em fiscalização e manejo estão entre os pontos de atenção. A integração com políticas públicas municipais e estaduais também é considerada essencial para garantir a preservação a longo prazo.

Criada em 22 de abril de 1998, a Reserva Biológica União surgiu a partir da antiga Fazenda União, que ao longo do século XX foi utilizada para atividades ligadas à ferrovia. A mobilização de pesquisadores e ambientalistas foi fundamental para transformar a área em unidade de conservação federal, assegurando sua proteção definitiva.

Hoje, sob gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a reserva se consolida como referência nacional em conservação, pesquisa e educação ambiental, mantendo viva a missão de preservar a biodiversidade e aproximar as pessoas da natureza.