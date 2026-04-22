Representantes da saúde municipal durante agendas estratégicas em Brasília, com foco na ampliação e qualificação do atendimento - Foto: Divulgação

Representantes da saúde municipal durante agendas estratégicas em Brasília, com foco na ampliação e qualificação do atendimentoFoto: Divulgação

Publicado 22/04/2026 09:53

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu deu mais um passo na corrida por melhorias na saúde pública ao levar suas principais demandas diretamente ao Ministério da Saúde, em Brasília. A mobilização reuniu técnicos da Secretaria Municipal de Saúde em uma agenda intensa, com foco na captação de recursos, ampliação de serviços e modernização da rede, beneficiando moradores da sede e de Barra de São João.

Entre os principais temas debatidos, a saúde mental ganhou protagonismo. A equipe apresentou a necessidade de implantação de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) em Barra de São João, estratégia considerada essencial para descentralizar o atendimento e garantir mais acesso à população. A proposta foi discutida com a direção do Departamento de Saúde Mental, que também orientou sobre novas possibilidades de financiamento e adequação às diretrizes nacionais.

Na área da Atenção Primária, o município avançou nas tratativas para reforçar as equipes de base. Foram protocoladas solicitações para ampliação do número de Agentes Comunitários de Saúde, criação de novas equipes de Saúde da Família e atualização de repasses federais. A medida busca fortalecer o atendimento preventivo e ampliar a cobertura nos bairros.

A modernização tecnológica também entrou na pauta. O município busca apoio para consolidar o uso do Prontuário Eletrônico do Cidadão, além de acelerar a implantação de serviços de telemedicina e telediagnóstico, que prometem agilizar consultas e exames, reduzindo filas e deslocamentos.

Outro avanço importante foi o início das tratativas para implantação de programas de residência em saúde. A cidade já conquistou aprovação para cursos nas áreas de Enfermagem e Medicina, com perspectiva de expansão para outras formações de nível superior, ampliando a qualificação profissional e fortalecendo o atendimento local.

Durante a agenda, a comitiva também apresentou iniciativas desenvolvidas no município, como o projeto Minha Terra Fitoterápicos, o programa 90 Dias + Saúde e a cartilha educativa sobre diabetes e hipertensão distribuída nas unidades de saúde. As ações chamaram atenção pela abordagem humanizada e pelo uso de recursos educativos acessíveis, incluindo personagens produzidos em feltro para dialogar com os pacientes.

A articulação em Brasília reforça a estratégia do município de alinhar seus projetos às políticas nacionais, em busca de soluções concretas que impactem diretamente a vida da população.