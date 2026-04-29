Lançamento da obra marca início de novo complexo educacional com capacidade para 650 alunos - Foto: Divulgação

Lançamento da obra marca início de novo complexo educacional com capacidade para 650 alunos Foto: Divulgação

Publicado 29/04/2026 09:40

Casimiro de Abreu - Palmital, distrito de Casimiro de Abreu, começa a viver uma nova fase na educação com o lançamento do Complexo Educacional do Campo Verde. A iniciativa vai ampliar o acesso ao ensino em tempo integral e criar uma estrutura pensada para atender crianças desde a primeira infância até a fase escolar.

O projeto foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira com a presença do prefeito Ramon Gidalte, do vice-prefeito Marquinhos da Vaca Mecânica e do deputado federal Lindbergh Farias, reforçando a articulação que viabilizou a obra.

Com cerca de 8.400 metros quadrados de área construída, o complexo vai reunir duas unidades. A escola municipal terá capacidade para 455 alunos, enquanto a creche poderá atender 188 crianças. Ao todo, aproximadamente 650 estudantes serão beneficiados com ensino em período integral.

O investimento total previsto gira em torno de R$ 20 milhões. A maior parte dos recursos será repassada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, enquanto o município entra com contrapartida financeira para garantir a execução do projeto.

A previsão é de que a obra seja concluída em até 14 meses após o início dos trabalhos. A estrutura vai oferecer mais conforto, segurança e condições adequadas para o aprendizado, além de impactar diretamente a rotina das famílias da região.

O prefeito Ramon Gidalte destacou a importância social do projeto ao ressaltar que o ensino integral traz mais tranquilidade para pais e responsáveis. Segundo ele, o espaço vai permitir que crianças permaneçam em ambiente seguro, com atividades educativas ao longo do dia.

A secretária municipal de Educação, Gracenir Oliveira, também ressaltou que o complexo representa um avanço planejado para ampliar a rede de ensino e melhorar a qualidade da educação no município.

A expectativa é que o novo espaço fortaleça o desenvolvimento educacional e contribua para o crescimento social da comunidade, consolidando Palmital como uma área em expansão também na área educacional.

Lançamento da obra marca início de novo complexo educacional com capacidade para 650 alunos Foto: Divulgação

