Honda HR-V com sinais de adulteração foi interceptado durante patrulhamento no bairro Palmital e levado para a delegacia - Foto: Divulgação

Honda HR-V com sinais de adulteração foi interceptado durante patrulhamento no bairro Palmital e levado para a delegaciaFoto: Divulgação

Publicado 07/05/2026 10:05

Casimiro de Abreu - O olhar atento dos policiais do 32º BPM evitou que mais um veículo irregular continuasse circulando pelas ruas de Casimiro de Abreu. A ação aconteceu no bairro Palmital, e terminou com a apreensão de um Honda HR-V preto suspeito de clonagem.

A movimentação policial chamou a atenção de moradores da região. Segundo informações da corporação, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando identificou o automóvel, que já levantava suspeitas por possível envolvimento em crime relacionado à adulteração veicular.

Diante da desconfiança, os agentes iniciaram o acompanhamento do carro e realizaram a abordagem poucos metros depois. Durante a vistoria, os policiais perceberam sinais claros de fraude. A numeração do chassi apresentava marcas de raspagem, situação considerada uma forte evidência de adulteração.

Após análise inicial, ficou constatado que o veículo era clonado. O automóvel foi apreendido imediatamente e encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e será investigado.

A prática de clonagem de veículos preocupa autoridades de segurança pública em todo o estado, já que carros adulterados costumam ser utilizados em outros crimes, além de causar prejuízo para proprietários que descobrem, muitas vezes tardiamente, que tiveram os dados do veículo copiados ilegalmente.

Moradores do bairro acompanharam parte da ocorrência e destacaram a importância da presença constante da polícia nas ruas. Para muitos, operações como essa aumentam a sensação de segurança e ajudam a combater atividades criminosas que circulam silenciosamente pela região.

A Polícia Militar reforçou que denúncias anônimas e informações repassadas pela população são fundamentais para localizar veículos suspeitos e impedir a atuação de quadrilhas especializadas nesse tipo de crime.