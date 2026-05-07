Honda HR-V com sinais de adulteração foi interceptado durante patrulhamento no bairro Palmital e levado para a delegaciaFoto: Divulgação
Carro clonado é interceptado pela PM durante ação em Casimiro de Abreu
Veículo com sinais de clonagem foi apreendido pela Polícia Militar durante ação em Casimiro de Abreu
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