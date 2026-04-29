Posto de Palmital recebe melhorias estruturais e amplia conforto para pacientes e profissionais - Foto: Divulgação

Posto de Palmital recebe melhorias estruturais e amplia conforto para pacientes e profissionaisFoto: Divulgação

Publicado 29/04/2026 09:40

Casimiro de Abreu - A Unidade de Saúde Amaro Motta de Oliveira, localizada em Palmital, em Casimiro de Abreu, vai entregar um novo padrão de atendimento à população após uma ampla reforma que já entra na fase final. O espaço, essencial para moradores da região, passa por mudanças que prometem mais conforto, segurança e qualidade no serviço.

A obra incluiu a substituição completa do telhado, instalação de novos aparelhos de ar-condicionado e revisão elétrica, garantindo melhores condições de funcionamento. A unidade também recebeu adaptações importantes para acessibilidade, com a construção de banheiro adequado para pessoas com deficiência.

Outras melhorias reforçam o cuidado com quem utiliza o serviço. A recepção foi ampliada para acomodar melhor os pacientes, enquanto a sala dos Agentes Comunitários de Saúde passou por reestruturação, fortalecendo o trabalho das equipes que atuam diretamente com a população.

A secretária de Saúde, Luciana Dames, destacou que a iniciativa faz parte de um plano mais amplo de requalificação das unidades. Segundo ela, o objetivo é garantir melhores condições tanto para profissionais quanto para usuários.

“Estamos avançando na melhoria dos espaços de saúde. Já realizamos intervenções em outras unidades e a proposta é ampliar essas ações para todo o município”, afirmou.

A reforma segue um movimento de valorização da rede pública de saúde, com foco em oferecer atendimento mais humanizado e eficiente. Para os moradores de Palmital, a expectativa é de um ambiente mais acolhedor e preparado para atender as demandas do dia a dia.