Empreendedores podem se regularizar e ampliar oportunidades com cadastro gratuito no setor turístico - Foto: Ilustração

Empreendedores podem se regularizar e ampliar oportunidades com cadastro gratuito no setor turísticoFoto: Ilustração

Publicado 29/04/2026 09:40

Casimiro de Abreu - Os profissionais e empresários do turismo em Casimiro de Abreu terão a chance de dar um passo importante rumo à formalização e ao crescimento dos seus negócios. O Cadastur, programa do Governo Federal, surge como uma ferramenta estratégica para fortalecer quem atua no setor e ampliar oportunidades no mercado.

O cadastro, gratuito e totalmente digital, reúne prestadores de serviços turísticos em um banco de dados nacional, garantindo mais credibilidade e reconhecimento para empresas e profissionais. Além disso, abre portas para participação em ações institucionais e facilita o acesso a linhas de financiamento específicas.

Na prática, estar regularizado no sistema significa mais visibilidade para o público, inclusive turistas de outras regiões do país e do exterior. A medida também contribui para organizar o setor e estimular o desenvolvimento econômico local, especialmente em cidades com forte potencial turístico.

Para quem prefere atendimento presencial, o suporte está disponível na Secretaria Municipal de Turismo e no Centro Administrativo Célio Sarzedas, em Barra de São João. A orientação é que os interessados busquem regularizar a situação o quanto antes para aproveitar os benefícios.

A adesão ao cadastro representa mais do que uma exigência formal. Trata-se de uma oportunidade de crescimento, organização e fortalecimento de um setor que movimenta a economia e gera renda para a população.