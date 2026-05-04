Estrutura itinerante concentra serviços e orientações para facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho - Foto: Divulgação

Estrutura itinerante concentra serviços e orientações para facilitar o acesso da população ao mercado de trabalhoFoto: Divulgação

Publicado 04/05/2026 13:26

Casimiro de Abreu - A Carreta do Trabalhador chega como ponte entre quem busca uma oportunidade e os caminhos para recomeçar. A iniciativa reúne serviços essenciais em um só lugar e facilita a vida de moradores que enfrentam dificuldades para acessar atendimentos básicos no dia a dia.

A estrutura será montada na Praça Feliciano Sodré, com funcionamento no período da manhã e distribuição de senhas limitada. A recomendação é chegar cedo para garantir atendimento.

No local, a população terá acesso à intermediação de vagas de emprego, orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital, entrada no seguro-desemprego, além de serviços como emissão de documentos e isenção de certidões. Também haverá informações sobre o programa Jovem Aprendiz, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego.

A proposta é simples e direta: encurtar distâncias entre o cidadão e o mercado de trabalho. Ao concentrar diferentes atendimentos em um único espaço, a ação reduz burocracias e oferece mais dignidade para quem precisa de suporte.

Para muitos, a oportunidade representa mais do que um serviço. Significa recomeço, renda e esperança. A presença da carreta reforça a importância de iniciativas que aproximam políticas públicas da realidade das pessoas.

A mobilização integra esforços para ampliar o acesso a direitos e fortalecer a empregabilidade, criando caminhos mais acessíveis para quem deseja conquistar uma vaga ou se reposicionar no mercado.