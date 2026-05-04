Estrutura itinerante concentra serviços e orientações para facilitar o acesso da população ao mercado de trabalhoFoto: Divulgação
Carreta do Trabalhador leva emprego, serviços e esperança para moradores de Casimiro
Ação gratuita na Praça Feliciano Sodré reúne atendimentos essenciais e oportunidades para quem busca trabalho
Carreta do Trabalhador leva emprego, serviços e esperança para moradores de Casimiro
Ação gratuita na Praça Feliciano Sodré reúne atendimentos essenciais e oportunidades para quem busca trabalho
Turismo em alta: cadastro gratuito abre portas para empreendedores crescerem em Casimiro
Programa federal garante visibilidade, crédito e oportunidades para quem atua no setor turístico
Saúde mais digna: posto de Palmital entra na reta final de reforma em Casimiro
Unidade ganha nova estrutura, acessibilidade e melhorias para atender melhor a população
Castra+RJ começa em Casimiro e mobiliza tutores em busca de saúde para pets
Ação gratuita segue até 1º de maio com vagas limitadas e orientação para donos de cães e gatos
Educação ganha força: Palmital inicia obra de complexo que vai atender centenas de crianças
Projeto de grande porte aposta no ensino integral e promete transformar a rotina de famílias em Barra de São João
Reserva Biológica União completa 28 anos e amplia proteção ambiental no interior do estado
Unidade preserva espécies ameaçadas, cresce em território e abre espaço para visitação inclusiva na Mata Atlântica
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.