Atendimento digital facilita acesso a serviços e reduz tempo de espera para moradores - Foto: Divulgação

Atendimento digital facilita acesso a serviços e reduz tempo de espera para moradoresFoto: Divulgação

Publicado 04/05/2026 13:26

Casimiro de Abreu - A autarquia Águas de Casimiro ampliou a forma de se conectar com a população e colocou no ar um canal direto de atendimento que promete facilitar a rotina de quem precisa resolver demandas do dia a dia. A novidade chega com a proposta de simplificar o acesso aos serviços e tornar o atendimento mais rápido e eficiente.

Por meio do WhatsApp, os moradores passaram a contar com uma Central de Atendimento prática, que permite resolver diversas solicitações sem sair de casa. O número disponibilizado oferece suporte para emissão de segunda via de conta, consulta de débitos, acompanhamento do histórico de consumo e comunicação de problemas como falta d’água, baixa pressão e vazamentos.

O canal também abre espaço para pedidos de religação e contato direto com atendentes, garantindo mais agilidade na resolução de situações que impactam a rotina das famílias. A proposta é reduzir filas, encurtar o tempo de resposta e aproximar o serviço público da realidade digital da população.

A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à modernização dos serviços e ao fortalecimento do atendimento ao consumidor. Com isso, a autarquia busca acompanhar as novas formas de comunicação e oferecer soluções mais acessíveis, rápidas e eficientes.

A expectativa é que o novo canal contribua para melhorar a experiência do usuário, facilitando o acesso à informação e tornando o atendimento mais dinâmico. A medida também reforça o compromisso com a qualidade dos serviços e com a valorização do cidadão no dia a dia.