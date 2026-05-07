Palcos montados em Barra de São João prometem reunir música, pôr do sol e experiências culturais durante três dias de festival - Foto: Heloise Fang

Palcos montados em Barra de São João prometem reunir música, pôr do sol e experiências culturais durante três dias de festivalFoto: Heloise Fang

Publicado 07/05/2026 10:59 | Atualizado 07/05/2026 11:14

Casimiro de Abreu - Sons de harmônica ecoando perto do rio, guitarras marcantes ao cair da tarde e um público pronto para viver noites embaladas por jazz, blues e música brasileira. Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, se prepara para receber um dos eventos culturais mais aguardados do calendário fluminense.

Entre os dias 15 e 17 de maio, o Circuito Sesc Jazz & Blues 2026 desembarca na cidade com programação gratuita e uma mistura de ritmos que promete transformar o cenário à beira-mar em um verdadeiro espetáculo ao ar livre.

A proposta do festival vai além dos shows. O evento aposta na experiência do público, na ocupação cultural dos espaços urbanos e na conexão entre artistas de diferentes estilos e gerações. Os palcos Pôr do Sol e Beirario serão os pontos centrais dessa celebração musical.

Entre os destaques da programação está o gaitista Gabriel Grossi, reconhecido internacionalmente pela técnica refinada na harmônica. O músico apresenta o espetáculo “Re Disc Over”, projeto que explora novas possibilidades sonoras e improvisações contemporâneas.

Outro encontro aguardado reúne Jefferson Gonçalves e o Bittencourt Duo, em uma apresentação marcada pela fusão entre blues tradicional, música instrumental e sonoridades modernas.

A programação também abre espaço para grandes nomes da música instrumental brasileira. Dudu Lima sobe ao palco acompanhado de convidados especiais como Carlos Malta, Márcio Bahia e Leandro Scio, em uma apresentação que mistura sofisticação, improviso e forte diálogo musical.

O blues internacional também marca presença com a cantora Laretha Weathersby, que se apresenta ao lado da Bruno Marques Band. Já a artista Tia Carroll promete levar energia ao público em show ao lado de Igor Prado, um dos principais nomes do gênero no país.

O line-up ainda reúne atrações como Mark Lambert Quartet, com releituras inspiradas nos Beatles, além das bandas Jamz, Back in Blues, Cris Crochemore e Banzeiro.

Nos intervalos das apresentações, o DJ DJ Breno assume o comando do Palco Beirario com sets especiais inspirados na música negra, soul e grooves contemporâneos, criando uma atmosfera ainda mais imersiva para o público.

Consolidado como um dos maiores projetos de circulação musical do país, o Circuito Sesc Jazz & Blues reforça a democratização do acesso à cultura e movimenta o turismo regional ao levar grandes espetáculos para cidades do interior do estado.

A expectativa é de que moradores, turistas e amantes da música ocupem as ruas, orlas e espaços culturais de Barra de São João durante os três dias de evento, transformando o distrito em um dos principais pontos culturais do Rio de Janeiro neste mês de maio.

PROGRAMAÇÃO – CASIMIRO DE ABREU (Barra de São João)

15 a 17 de maio de 2026

Dia 15

Palco Beirario – a partir das 20h

DJ Breno

Dudu Lima convida Carlos Malta, Márcio Bahia e Leandro Scio

Tia Carroll

Dia 16

Palco Pôr do Sol – a partir das 15h

Banzeiro

Gabriel Grossi Trio – “Re Disc Over”

Palco Beirario – a partir das 20h

Mark Lambert Quartet – “Beatles em Jazz”

Laretha Weathersby & Bruno Marques Band

Cris Crochemore

Dia 17

Palco Pôr do Sol – a partir das 15h

DJ Breno

Jefferson Gonçalves & Bittencourt Duo

Palco Beirario – a partir das 20h

Back in Blues

Jamz