Grupo de doadores de Casimiro de Abreu participou de mais uma ação solidária em apoio ao Hemolagos, em Cabo Frio - Foto: Divulgação

Grupo de doadores de Casimiro de Abreu participou de mais uma ação solidária em apoio ao Hemolagos, em Cabo FrioFoto: Divulgação

Publicado 08/05/2026 11:53

Casimiro de Abreu - Doar sangue virou um gesto coletivo de amor ao próximo em Casimiro de Abreu. A cada nova mobilização da campanha Casimiro Sangue Bom, moradores do município seguem mostrando que pequenas atitudes podem representar uma segunda chance para quem luta pela vida em hospitais da região.

Mais um grupo de voluntários esteve nesta semana no Hemolagos, em Cabo Frio, com um objetivo em comum: ajudar a manter abastecidos os estoques de bolsas de sangue e hemoderivados utilizados em atendimentos de emergência, cirurgias e tratamentos médicos.

A campanha, que já se consolidou como uma importante corrente de solidariedade no município, agora avança para uma nova etapa. A proposta é envolver estudantes das redes pública e privada em mutirões de conscientização e doação, fortalecendo desde cedo a cultura do cuidado com o próximo.

Segundo a assistente social e mobilizadora da campanha, Ingrid Coelho, o trabalho com os jovens será realizado de forma responsável e com autorização das famílias. A iniciativa busca ampliar o alcance do projeto e despertar nos estudantes a importância da empatia e da responsabilidade social.

“Quanto mais cedo eles compreenderem a importância da doação de sangue, mais pessoas engajadas teremos nessa corrente de solidariedade”, destacou Ingrid.

Além de reforçar os estoques do Hemolagos, a campanha também tem criado um movimento de conscientização dentro da cidade, aproximando moradores de uma causa que salva vidas diariamente. Em cada viagem organizada até Cabo Frio, histórias de generosidade e esperança seguem ganhando espaço entre famílias, amigos e novos voluntários.

A mobilização mostra que a solidariedade continua pulsando forte em Casimiro de Abreu e que doar sangue pode ser um dos gestos mais simples e mais poderosos para transformar a realidade de alguém.