Moradores do Bairro São João celebraram a entrega dos títulos que garantem oficialmente a posse de seus imóveisFoto: Divulgação
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