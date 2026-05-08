Moradores do Bairro São João celebraram a entrega dos títulos que garantem oficialmente a posse de seus imóveis - Foto: Divulgação

Moradores do Bairro São João celebraram a entrega dos títulos que garantem oficialmente a posse de seus imóveisFoto: Divulgação

Publicado 08/05/2026 11:52

Casimiro de Abreu - Famílias do Bairro São João viveram um dia marcado por alívio, emoção e sensação de conquista em Casimiro de Abreu. Depois de anos convivendo com a insegurança sobre a posse de suas casas, centenas de moradores receberam oficialmente os títulos de regularização fundiária que garantem o direito legal sobre os imóveis onde construíram suas histórias.

Ao todo, 500 títulos foram entregues a moradores da localidade, encerrando uma espera que atravessou gerações em algumas famílias. O documento representa mais do que uma formalidade burocrática. Para muitos moradores, simboliza estabilidade, dignidade e a tranquilidade de saber que o imóvel agora está legalmente reconhecido.

O processo foi desenvolvido ao longo de cerca de um ano e meio em parceria com o ITERJ, órgão responsável pelo apoio técnico na regularização. Durante esse período, equipes realizaram levantamentos, análises documentais e etapas de cadastramento necessárias para garantir a legalização das propriedades.

A iniciativa também traz impactos diretos para o desenvolvimento da região. Com os imóveis regularizados, os moradores passam a ter acesso facilitado a financiamentos, possibilidade de valorização patrimonial e mais segurança jurídica para futuras gerações.

A cerimônia foi marcada por relatos emocionados de moradores que aguardavam há décadas pela documentação definitiva. Muitos celebraram o momento como a realização de um sonho antigo, construído com esforço, trabalho e esperança.

Além da segurança para as famílias, a regularização fundiária fortalece o planejamento urbano e amplia a inclusão social no município, consolidando direitos e promovendo cidadania para quem sempre viveu no bairro, mas ainda não possuía oficialmente a escritura da própria casa.