Participantes do Projeto 90 Dias + Saúde terão acesso a avaliações físicas e incentivo à adoção de hábitos mais saudáveis - Foto: Divulgação

Participantes do Projeto 90 Dias + Saúde terão acesso a avaliações físicas e incentivo à adoção de hábitos mais saudáveisFoto: Divulgação

Publicado 08/05/2026 11:53

Casimiro de Abreu - Moradores de Casimiro de Abreu começaram a ganhar um novo incentivo para cuidar da saúde, movimentar o corpo e mudar a rotina. O Projeto 90 Dias + Saúde chegou a Barra de São João e Professor Souza com a proposta de estimular hábitos saudáveis por meio da prática de atividades físicas, alimentação equilibrada e convivência social.

A iniciativa, que já vem mobilizando participantes no município, abre agora uma nova etapa de inscrições presenciais e avaliações físicas. A expectativa é reunir pessoas de diferentes idades interessadas em melhorar a qualidade de vida e sair do sedentarismo com acompanhamento e incentivo coletivo.

Em Professor Souza, os atendimentos serão realizados no Posto de Saúde Lecir Pacheco Peixoto, nos dias 12 e 14 de maio, das 13h às 17h. Já em Barra de São João, as inscrições acontecem na Policlínica Ivanir de Freitas, no dia 12, das 16h às 17h, e no dia 14, das 9h às 12h e das 16h às 17h.

Na sede de Casimiro de Abreu, os moradores também poderão participar do processo na Farmácia Central Municipal, próxima ao Hospital Municipal, nos dias 11, 13 e 15 de maio, das 13h30 às 16h30.

Para participar, é necessário apresentar CPF e documento oficial com foto. O projeto busca criar uma rotina mais saudável para os participantes, incentivando não apenas a prática de exercícios, mas também o fortalecimento da autoestima, da disposição e da interação entre os moradores.

A proposta tem chamado atenção justamente por aproximar saúde e qualidade de vida da população de forma simples, acessível e humanizada, transformando pequenas mudanças diárias em ganhos importantes para o corpo e para a mente.