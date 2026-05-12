Fátima Canejo será diplomada vereadora em cerimônia marcada pela Justiça Eleitoral em Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução

Fátima Canejo será diplomada vereadora em cerimônia marcada pela Justiça Eleitoral em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução

Publicado 12/05/2026 10:11

Casimiro de Abreu - A Câmara de Casimiro de Abreu vive nesta terça-feira (12), um dia de mudança política e reposicionamento no Legislativo municipal. A diplomação de Fátima Canejo, do Solidariedade, marca oficialmente a troca de uma cadeira na Casa após decisão da Justiça Eleitoral que resultou na cassação do mandato do ex-vereador Pedro Gadelha.

A cerimônia está marcada para as 14h, no Cartório Eleitoral do Fórum de Casimiro de Abreu, e ocorre após a retotalização dos votos das eleições municipais de 2024, concluída no fim de abril e já registrada nos sistemas oficiais do Tribunal Superior Eleitoral.

Fátima assume a vaga em meio a um cenário que movimentou os bastidores políticos da cidade nos últimos meses. A alteração na composição da Câmara aconteceu depois que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro manteve entendimento sobre irregularidades relacionadas à compra de votos durante o período eleitoral.

Segundo informações do processo, a investigação ganhou força após denúncia anônima feita no dia da eleição. Durante a apuração, fiscais da Justiça Eleitoral e policiais abordaram um homem que utilizava uma motocicleta ligada à família do então candidato. Com ele, foram encontrados dinheiro em espécie, material de campanha e anotações contendo nomes e dados de eleitores.

A defesa tentou reverter a decisão no Tribunal Superior Eleitoral, mas o pedido acabou negado pelo ministro André Mendonça, mantendo a perda do mandato.

Com a diplomação, Fátima Canejo passa a integrar oficialmente o Legislativo municipal. Nas eleições de 2024, ela recebeu 780 votos e ficou entre os nomes mais votados do partido na cidade. A chegada dela também amplia a presença feminina na Câmara, tema que ganhou destaque entre lideranças políticas e apoiadores nas redes sociais.

A solenidade ainda prevê a diplomação de suplentes da legenda, embora eles não devam participar do ato oficial.

A mudança também altera o equilíbrio partidário na Câmara. O União Brasil, que havia conquistado duas cadeiras no pleito, passa agora a contar com apenas um representante no Legislativo municipal.

O cenário reforça o impacto direto das decisões da Justiça Eleitoral na composição política das cidades e evidencia como ações tomadas durante campanhas podem redefinir o rumo de mandatos conquistados nas urnas.