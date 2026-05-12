Público deve lotar o Palco Beirario durante as apresentações do Circuito Sesc Jazz & Blues em Barra de São João - Foto: Divulgação

Público deve lotar o Palco Beirario durante as apresentações do Circuito Sesc Jazz & Blues em Barra de São JoãoFoto: Divulgação

Publicado 12/05/2026 11:21

Casimiro de Abreu - Barra de São João já respira música, arte e expectativa para receber um dos eventos culturais mais aguardados da temporada no interior do Rio. Entre os dias 15 e 17 de maio, o distrito de Casimiro de Abreu será palco de mais uma edição do Circuito Sesc Jazz & Blues, festival que percorre cidades fluminenses levando grandes nomes da música instrumental, do jazz e do blues para espaços públicos e cenários ao ar livre.

Com entrada gratuita, o evento promete movimentar o turismo, aquecer o comércio local e transformar as margens do Rio São João em um grande encontro cultural. A combinação entre música de qualidade, clima praiano e o charme histórico de Barra de São João deve atrair moradores e visitantes de várias cidades da região.

Por causa da previsão de chuva e da possibilidade de ventos fortes, a organização decidiu transferir toda a programação que aconteceria no Palco Pôr do Sol para o Palco Beirario. A mudança foi planejada para garantir mais segurança e conforto tanto ao público quanto aos artistas e equipes técnicas.

Além da alteração do espaço, os horários também sofreram ajustes. Na sexta-feira, a programação continua prevista para começar às 20h. Já no sábado e domingo, os shows terão início às 17h.

Público deve lotar o Palco Beirario durante as apresentações do Circuito Sesc Jazz &Blues em Barra de São João Foto: Divulgação O festival abre oficialmente na sexta-feira com a apresentação da banda Banzeiro, conhecida pela mistura de ritmos brasileiros com influências instrumentais contemporâneas. Em seguida, o palco recebe o baixista Dudu Lima, que sobe acompanhado de músicos consagrados como Carlos Malta, Márcio Bahia e Leandro Scio, prometendo uma apresentação marcada por improvisos e fusões sonoras sofisticadas. Encerrando a primeira noite, a cantora norte-americana Tia Carroll traz toda a força do blues tradicional em um show aguardado pelos fãs do gênero.

No sábado, o público poderá acompanhar o espetáculo “Re Disc Cover”, apresentado pelo Gabriel Grossi Trio. O músico, considerado um dos maiores gaitistas do país, promete releituras modernas e criativas de clássicos da música instrumental. Mais tarde, o Mark Lambert Quartet sobe ao palco com o show “Beatles em Jazz”, reinterpretando sucessos eternizados pela banda britânica em versões cheias de improvisos e identidade jazzística. A programação da noite segue com Laretha Weathersby & Bruno Marques Band, reunindo referências do blues e soul, além da apresentação da cantora Cris Crochemore.

O domingo será marcado por uma atmosfera mais intimista e ao mesmo tempo vibrante. O Jefferson Gonçalves & Bitencourt Duo abre a programação da noite com um repertório instrumental carregado de influências brasileiras e internacionais. Depois, a banda Back in Blues assume o palco trazendo clássicos do gênero que atravessam gerações. O encerramento ficará por conta da banda Jamz, conhecida nacionalmente por misturar soul, groove, jazz e música brasileira em apresentações cheias de energia e personalidade.

Mais do que um festival musical, o Circuito Sesc Jazz & Blues também se consolida como ferramenta de democratização cultural. O projeto aproxima artistas renomados do público do interior, estimula o acesso gratuito à arte e fortalece a economia criativa das cidades participantes.

Em Barra de São João, comerciantes, donos de pousadas e restaurantes já esperam aumento no movimento durante o fim de semana. A expectativa é de ruas movimentadas, hotéis ocupados e uma cidade tomada pela música em um dos cenários mais bonitos da região.

O Circuito Sesc Jazz & Blues é realizado pelo Sesc RJ, com apoio do Sindicomércio, da Prefeitura de Casimiro de Abreu e produção da Azul Produções.