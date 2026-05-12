Curso reuniu candidatos que irão atuar na linha de frente contra incêndios florestais em unidades de conservaçãoFotos: Michelle Reis e Jorge Leite

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Casimiro de Abreu - A chegada do período mais seco do ano acende um alerta silencioso nas áreas de preservação ambiental do interior fluminense. Em meio ao avanço das temperaturas elevadas e ao aumento do risco de queimadas, novos brigadistas começaram a ser preparados para proteger algumas das reservas ecológicas mais importantes da região.
O treinamento foi realizado pelo Núcleo de Gestão Integrada Mico-leão-dourado, do ICMBio, responsável pela administração da Reserva Biológica União, da Reserva Biológica de Poço das Antas e da Área de Proteção Ambiental do Rio São João.
A capacitação faz parte da seleção de agentes temporários ambientais que irão atuar diretamente na prevenção e no combate aos incêndios florestais, especialmente nos meses em que a estiagem costuma elevar o número de ocorrências.
Curso reuniu candidatos que irão atuar na linha de frente contra incêndios florestais em unidades de conservação - Fotos: Michelle Reis e Jorge Leite
Curso reuniu candidatos que irão atuar na linha de frente contra incêndios florestais em unidades de conservaçãoFotos: Michelle Reis e Jorge Leite
Antes de chegarem à etapa final do processo, os participantes enfrentaram provas físicas e testes práticos de resistência e habilidade no uso de ferramentas agrícolas. Entre as atividades estavam limpeza de áreas delimitadas, manuseio de equipamentos e exercícios voltados às situações reais enfrentadas em operações de combate ao fogo.
Segundo a chefe do núcleo, Gisela Carvalho, a preparação exige condicionamento físico, atenção e capacidade técnica para lidar com cenários extremos.
“O trabalho do brigadista exige esforço intenso e preparo constante. É uma função essencial para proteger as unidades de conservação”, destacou.
Além do treinamento operacional, os candidatos também receberam orientações sobre primeiros socorros, manejo integrado do fogo, preservação ambiental e técnicas de queima controlada. O objetivo é garantir respostas rápidas e seguras diante de emergências ambientais.
De acordo com o analista ambiental Gustavo Luna, responsável pela gestão do fogo no núcleo, o reforço das equipes se torna ainda mais importante entre junho e setembro, período em que o número de incêndios costuma crescer por causa da baixa umidade e da vegetação seca.
“São esses profissionais que estarão na linha de frente durante as emergências. Precisamos de equipes capacitadas e preparadas para proteger nossas unidades de conservação”, afirmou.
As áreas protegidas administradas pelo NGI possuem papel fundamental na preservação da fauna e flora da Mata Atlântica, além de abrigarem espécies ameaçadas, como o mico-leão-dourado, símbolo da conservação ambiental no estado do Rio de Janeiro.
Curso reuniu candidatos que irão atuar na linha de frente contra incêndios florestais em unidades de conservação - Fotos: Michelle Reis e Jorge Leite
Curso reuniu candidatos que irão atuar na linha de frente contra incêndios florestais em unidades de conservaçãoFotos: Michelle Reis e Jorge Leite

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Curso reuniu candidatos que irão atuar na linha de frente contra incêndios florestais em unidades de conservação
Curso reuniu candidatos que irão atuar na linha de frente contra incêndios florestais em unidades de conservação
Curso reuniu candidatos que irão atuar na linha de frente contra incêndios florestais em unidades de conservação
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