Curso reuniu candidatos que irão atuar na linha de frente contra incêndios florestais em unidades de conservaçãoFotos: Michelle Reis e Jorge Leite
Brigadistas reforçam proteção de reservas ambientais em Casimiro antes do período de seca
Formação promovida pelo ICMBio prepara agentes para atuar no combate a incêndios florestais em áreas de preservação da região
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Mudança na Câmara de Casimiro marca novo capítulo após decisão da Justiça Eleitoral
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Evento gratuito promete reunir famílias, incentivar hábitos saudáveis e transformar a manhã desta sexta em um momento de integração e cuidado
Solidariedade ganha força em Casimiro com campanha que transforma doação em esperança
Projeto Casimiro Sangue Bom amplia mobilização no município e prepara ações com estudantes para reforçar estoques do Hemolagos
Projeto 90 Dias + Saúde amplia inscrições e leva incentivo à qualidade de vida para bairros de Casimiro
Moradores de Barra de São João, Professor Souza e sede do município poderão participar de avaliações físicas e iniciar nova rotina de bem-estar
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