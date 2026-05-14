Equipe multidisciplinar do Programa de Acolhimento Oncológico atua no suporte e orientação de pacientes em Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Equipe multidisciplinar do Programa de Acolhimento Oncológico atua no suporte e orientação de pacientes em Casimiro de AbreuFoto: Divulgação

Publicado 14/05/2026 14:07

Casimiro de Abreu - Pacientes que enfrentam o câncer em Casimiro de Abreu passaram a encontrar mais do que atendimento médico nos últimos meses. O Programa de Acolhimento Oncológico, criado pela Secretaria Municipal de Saúde, completou um ano de funcionamento consolidando uma rede de apoio que une orientação, escuta, acompanhamento e cuidado humanizado para quem encara uma das fases mais delicadas da vida.

Desde a implantação, o serviço já acompanhou mais de 300 pacientes oncológicos, incluindo pessoas recém-diagnosticadas, pacientes em tratamento e também aqueles que já venceram a doença, mas continuam em acompanhamento clínico e emocional.

O programa funciona no CREM Manoel Marques Monteiro e reúne uma equipe multidisciplinar preparada para atender diferentes necessidades enfrentadas pelos pacientes durante o tratamento. O grupo é formado pela oncologista Dra. Fernanda, pela assistente social Mayara Mendes, pelo psicólogo Diego Flores, pela nutricionista Simone Grativol e pela auxiliar administrativa Dayana Alves.

Mais do que auxiliar nos encaminhamentos médicos, o acolhimento tem ajudado pacientes e familiares a lidarem com dúvidas, inseguranças e dificuldades que costumam surgir após o diagnóstico. Questões sobre direitos, início do tratamento, alimentação, saúde emocional e acesso à rede de atendimento fazem parte do suporte oferecido pela equipe.

A proposta do programa nasceu justamente da necessidade de evitar que pacientes enfrentassem o tratamento sozinhos ou abandonassem etapas importantes por falta de informação e orientação adequada.

Ao longo desse primeiro ano, o espaço passou a representar segurança e esperança para dezenas de famílias do município, fortalecendo o cuidado integral e humanizado dentro da rede pública de saúde.

O Programa de Acolhimento Oncológico funciona no CREM Manoel Marques Monteiro, localizado na Rua Francisco Lopes, atrás da Prefeitura de Casimiro de Abreu.