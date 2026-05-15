Cenário foi exposto após fiscalizações realizadas pela vereadora Rosy MangifestaFoto: Reprodução Vídeo Rede Social
Fiscalizações escancaram crise na saúde de Casimiro e aumentam pressão por respostas imediatas
Falta de profissionais, unidades deterioradas e demora em processos administrativos ampliam preocupação da população com atendimento na rede municipal
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Política de cotas amplia inclusão em concursos públicos de Casimiro de Abreu
Nova legislação reserva vagas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas em concursos e contratações temporárias no município
Profissionais da enfermagem recebem atendimento do Coren Móvel dentro do hospital municipal
Ação facilitou regularização profissional, emissão de documentos e orientações para enfermeiros e técnicos do município
Programa de Acolhimento Oncológico transforma rotina de pacientes e completa um ano em Casimiro
Serviço já acompanhou mais de 300 pessoas e se tornou referência no apoio humanizado durante o tratamento contra o câncer
Uniforme novo marca início da terceira turma do Guarda Sênior em Casimiro
Projeto reúne 40 idosos em atividades de apoio às secretarias municipais e reforça inclusão, renda e valorização da terceira idade
Jazz, blues e paisagem à beira do rio prometem transformar Barra de São João em polo cultural neste fim de semana
Circuito Sesc Jazz & Blues reúne atrações nacionais e internacionais em três dias de programação gratuita em Casimiro de Abreu
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