Profissionais da enfermagem aproveitaram os serviços do Coren Móvel no Hospital Municipal de Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Profissionais da enfermagem aproveitaram os serviços do Coren Móvel no Hospital Municipal de Casimiro de AbreuFoto: Divulgação

Publicado 14/05/2026 14:08

Casimiro de Abreu - Enfermeiros e técnicos de enfermagem de Casimiro de Abreu ganharam mais praticidade e acesso a serviços essenciais da categoria com a chegada do Coren Móvel ao município. A unidade itinerante do Conselho Regional de Enfermagem esteve no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes, levando atendimento direto aos profissionais da saúde e evitando deslocamentos para outras cidades.

Durante a ação, realizada na última quinta-feira, dia 7 de maio, dezenas de trabalhadores aproveitaram a oportunidade para atualizar documentos, emitir boletos, esclarecer dúvidas e regularizar pendências junto ao Conselho. O atendimento facilitado chamou atenção pela agilidade e pela proximidade com os profissionais que atuam diariamente na linha de frente da saúde pública.

A iniciativa aproximou ainda mais os serviços do Coren da rotina hospitalar, permitindo que enfermeiros e técnicos resolvessem questões administrativas sem precisar interromper longos períodos de trabalho ou enfrentar viagens.

Além da emissão e atualização da carteira profissional, os participantes receberam orientações relacionadas à atuação da categoria, direitos, deveres e funcionamento dos serviços oferecidos pelo Conselho Regional de Enfermagem.

A diretora administrativa do Hospital Municipal, Luana Silva, destacou a importância da parceria e os benefícios gerados para os profissionais da área.

“Essa foi uma excelente oportunidade para os nossos enfermeiros e técnicos de enfermagem. A parceria do município com o Coren permite que os profissionais mantenham sua situação regularizada, garantindo mais segurança para quem trabalha, para quem contrata e também para os pacientes atendidos”, afirmou.

A ação também reforçou a valorização dos trabalhadores da enfermagem, categoria considerada fundamental no funcionamento da rede pública de saúde e no atendimento direto à população.