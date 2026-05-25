Veículo utilizado no transporte de pacientes virou alvo de questionamentos após ser visto em frente a presídio na Baixada Fluminense - Foto: Reprodução

Veículo utilizado no transporte de pacientes virou alvo de questionamentos após ser visto em frente a presídio na Baixada FluminenseFoto: Reprodução

Publicado 25/05/2026 10:03

Casimiro de Abreu - Um veículo utilizado no transporte de pacientes da rede pública de Casimiro de Abreu virou alvo de questionamentos políticos e provocou repercussão no cenário local após ser flagrado estacionado em frente a um presídio na Baixada Fluminense. O caso foi levado à tribuna pelo vereador Lelei da Marmoraria, que cobrou explicações da gestão municipal sobre a utilização do automóvel oficial.

Segundo o parlamentar, o carro teria sido visto fora da rota habitual de atendimento a pacientes encaminhados para unidades de saúde no Rio de Janeiro. A presença do veículo na porta da unidade prisional levantou suspeitas e passou a alimentar críticas sobre possível uso indevido da frota pública.

A denúncia atingiu diretamente o governo do prefeito Ramon Gidalte e ampliou o debate sobre fiscalização e controle do patrimônio público no município.

Durante a manifestação, o vereador questionou qual seria a finalidade da presença do automóvel no local e pediu transparência sobre deslocamentos realizados pelo veículo oficial. O assunto rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e entre moradores da cidade.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA procurou a administração municipal por e-mail em busca de esclarecimentos sobre o caso e os questionamentos levantados pelo parlamentar. Até a publicação desta matéria, não houve retorno oficial da Prefeitura de Casimiro de Abreu.

O espaço segue aberto para manifestação da gestão municipal. A reportagem está em atualização e poderá ser complementada assim que novas informações forem divulgadas.