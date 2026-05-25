Veículo utilizado no transporte de pacientes virou alvo de questionamentos após ser visto em frente a presídio na Baixada FluminenseFoto: Reprodução
Veículo da Saúde de Casimiro é flagrado em frente a presídio e levanta questionamentos na Câmara
Denúncia apresentada por vereador da oposição cobra esclarecimentos sobre uso de carro destinado ao transporte de pacientes
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ICMBio celebra aprovação de proposta pela Câmara Federal que garante estruturas para travessia de animais silvestres em rodovias, ferrovias e estradas
No Brasil, o único viaduto vegetado construído em rodovia federal fica em frente à Reserva Biológica de Poço das Antas, no estado do Rio de Janeiro
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Falta de limpeza urbana em bairros do distrito de Casimiro de Abreu reforça sensação de abandono
Muito lixo espalhado em estrada de Rio Dourado revolta moradores em Casimiro
Descarte irregular provoca mau cheiro, risco de doenças e aumenta sensação de abandono no distrito
Fiscalizações escancaram crise na saúde de Casimiro e aumentam pressão por respostas imediatas
Falta de profissionais, unidades deterioradas e demora em processos administrativos ampliam preocupação da população com atendimento na rede municipal
Política de cotas amplia inclusão em concursos públicos de Casimiro de Abreu
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