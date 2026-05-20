Galhadas secas acumuladas em ruas de Barra de São João geram críticas e aumentam sensação de abandono - Foto: Reprodução

Galhadas secas acumuladas em ruas de Barra de São João geram críticas e aumentam sensação de abandonoFoto: Reprodução

Publicado 20/05/2026 09:52

Casimiro de Abreu - Galhos secos acumulados em calçadas, esquinas e áreas de circulação têm chamado a atenção de quem passa por bairros de Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. Moradores denunciam que a falta de limpeza urbana já se arrasta há semanas em pontos do Santa Irene, Jardim Miramar e também em áreas centrais da localidade.

O problema, segundo relatos enviados ao Jornal O DIA, vai além da questão estética. A população afirma que o acúmulo das galhadas provoca transtornos diários, dificulta a passagem de pedestres e aumenta a preocupação com insetos e animais que podem surgir em meio ao material espalhado pelas ruas.

“Os galhos estão secos há muito tempo. Isso mostra que faz semanas que ninguém recolhe. A cidade está com aparência de abandono”, criticou uma moradora do bairro Santa Irene.

Em alguns pontos, as pilhas de galhadas ocupam parte das calçadas e avançam para a rua, obrigando moradores a dividir espaço com veículos. Quem vive na região afirma que a situação piorou nas últimas semanas e cobra uma ação mais rápida das equipes responsáveis pela manutenção urbana.

“A gente paga imposto e quer o mínimo de cuidado. Tem lugar que parece esquecido pelo poder público”, reclamou outro morador.

Além da insatisfação com a demora na retirada dos resíduos, moradores relatam medo de aumento de mosquitos e outros problemas ligados à falta de limpeza periódica nos bairros.

A população pede reforço urgente nos serviços de coleta e manutenção urbana em Barra de São João, principalmente nas áreas mais afetadas pelo acúmulo de galhadas.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com a Secretaria Municipal de Comunicação de Casimiro de Abreu para obter um posicionamento sobre os problemas apresentados na matéria. Porém, até a publicação deste material, nenhum retorno havia sido registrado. A matéria segue em atualização.