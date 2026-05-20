Galhadas secas acumuladas em ruas de Barra de São João geram críticas e aumentam sensação de abandonoFoto: Reprodução
Galhadas secas espalhadas por ruas de Barra de São João aumentam revolta de moradores
Falta de limpeza urbana em bairros do distrito de Casimiro de Abreu reforça sensação de abandono
Galhadas secas espalhadas por ruas de Barra de São João aumentam revolta de moradores
Falta de limpeza urbana em bairros do distrito de Casimiro de Abreu reforça sensação de abandono
Muito lixo espalhado em estrada de Rio Dourado revolta moradores em Casimiro
Descarte irregular provoca mau cheiro, risco de doenças e aumenta sensação de abandono no distrito
Fiscalizações escancaram crise na saúde de Casimiro e aumentam pressão por respostas imediatas
Falta de profissionais, unidades deterioradas e demora em processos administrativos ampliam preocupação da população com atendimento na rede municipal
Política de cotas amplia inclusão em concursos públicos de Casimiro de Abreu
Nova legislação reserva vagas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas em concursos e contratações temporárias no município
Profissionais da enfermagem recebem atendimento do Coren Móvel dentro do hospital municipal
Ação facilitou regularização profissional, emissão de documentos e orientações para enfermeiros e técnicos do município
Programa de Acolhimento Oncológico transforma rotina de pacientes e completa um ano em Casimiro
Serviço já acompanhou mais de 300 pessoas e se tornou referência no apoio humanizado durante o tratamento contra o câncer
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.