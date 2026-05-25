Nomeação de Carvalhão para a Segurança Pública provocou repercussão e debates políticos em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução Rede Social
Nomeação de Carvalhão para Segurança de Casimiro reacende polêmicas e divide opiniões
Escolha anunciada pelo prefeito Ramon Gidalte trouxe à tona episódios controversos envolvendo o novo secretário e provocou forte repercussão nas redes sociais
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Galhadas secas espalhadas por ruas de Barra de São João aumentam revolta de moradores
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