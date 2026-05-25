Nomeação de Carvalhão para a Segurança Pública provocou repercussão e debates políticos em Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução Rede Social

Nomeação de Carvalhão para a Segurança Pública provocou repercussão e debates políticos em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 25/05/2026 10:57 | Atualizado 25/05/2026 10:59

Casimiro de Abreu - O prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, colocou mais combustível no cenário político da cidade ao anunciar como novo secretário municipal de Segurança Pública o ex-vereador Paulo Fernando Carvalho Gomes, conhecido regionalmente como Carvalhão. A escolha rapidamente provocou forte repercussão negativa entre moradores, lideranças políticas e nas redes sociais, principalmente pelo histórico de controvérsias envolvendo o novo secretário.

O nome de Carvalhão já esteve associado a investigações de grande repercussão no estado do Rio. Em 2019, ele apareceu entre os alvos de uma operação do Ministério Público relacionada a um triplo homicídio ocorrido em Macaé, em 2010. Na ocasião, acabou preso em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito, conforme divulgado pelo próprio MPRJ à época. Embora o episódio tenha ganhado enorme repercussão regional, agora volta ao debate justamente no momento em que ele assume uma das pastas mais sensíveis da administração municipal.

A situação ficou ainda mais delicada porque a nomeação ocorre em um momento em que parte da população cobra mais credibilidade e transparência nas decisões ligadas à segurança pública. Nos bastidores políticos, a avaliação é de que Ramon Gidalte assumiu um desgaste desnecessário ao apostar em um nome cercado de episódios polêmicos para liderar justamente a área responsável pela ordem pública no município.

Além do episódio envolvendo a operação do Ministério Público, Carvalhão também virou alvo de comentários e exposição pública em 2023, quando uma foto íntima foi divulgada em suas redes sociais. Na ocasião, o então vereador de Rio das Ostras alegou invasão da conta e afirmou que a publicação ocorreu sem autorização.

Apesar do histórico controverso, o prefeito decidiu oficializar a escolha pelas redes sociais, destacando a experiência do novo secretário na área da segurança e seu perfil considerado linha dura no combate à criminalidade.

A nomeação, porém, abriu espaço para críticas sobre o critério adotado pela gestão municipal. Moradores passaram a questionar se não haveria nomes técnicos menos desgastados para assumir a função. Em grupos políticos e redes sociais da região, o assunto dominou debates ao longo do fim de semana.

Natural de São Fidélis, Carvalhão construiu carreira na Polícia Militar antes de entrar para a política. Ao longo dos anos, ganhou notoriedade por discursos incisivos e posicionamentos duros relacionados à criminalidade. Agora, chega ao governo de Casimiro carregando não apenas a responsabilidade pela segurança da cidade, mas também o peso de um histórico que voltou a ocupar o centro das discussões públicas.

Até o momento, a Prefeitura de Casimiro de Abreu não comentou as críticas envolvendo a escolha do novo secretário.

