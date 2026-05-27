Representantes da UFRJ alinharam em Casimiro de Abreu os detalhes da nova etapa do mapeamento geológico prevista para julho - Foto: Divulgação

Representantes da UFRJ alinharam em Casimiro de Abreu os detalhes da nova etapa do mapeamento geológico prevista para julhoFoto: Divulgação

Publicado 27/05/2026 09:52

Casimiro de Abreu - Pesquisadores, mapas, trilhas e muito conhecimento científico já fazem parte da rotina de Casimiro de Abreu quando chega o período de estudos de campo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pela quarta vez consecutiva, representantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro estiveram no município para alinhar os últimos detalhes da nova etapa do mapeamento geológico que será realizada em julho, transformando diferentes regiões da cidade em um grande laboratório ao ar livre.

A iniciativa reúne estudantes e professores do curso de Geologia da universidade em uma imersão prática pelo território casimirense. Durante as atividades, as equipes percorrem áreas urbanas, serranas e trechos de Mata Atlântica para identificar formações rochosas, características do solo e registros naturais importantes para pesquisas acadêmicas e estudos ambientais.

O trabalho conta com apoio da Guarda Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, considerada peça importante na logística e no acompanhamento das expedições em áreas de difícil acesso.

Mais do que uma atividade técnica, o projeto vem aproximando ciência e população. Moradores ajudam indicando caminhos, compartilhando histórias sobre a região e apresentando locais conhecidos apenas por quem vive no território. Essa troca transforma cada saída de campo em uma experiência coletiva de aprendizado.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Alberto Massad, destacou que a parceria fortalece tanto a preservação ambiental quanto a produção científica.

“Essa integração valoriza nossos servidores, aproxima a universidade da realidade local e evidencia a importância ambiental de Casimiro de Abreu na formação de novos profissionais”, afirmou.

Ao longo dos últimos anos, o município passou a ser visto como referência na integração entre universidade, meio ambiente e comunidade. A presença constante da UFRJ também desperta curiosidade entre estudantes locais e moradores, que acompanham de perto o trabalho desenvolvido pelos futuros geólogos.

Com rios, montanhas, áreas preservadas e uma rica diversidade ambiental, Casimiro de Abreu oferece um cenário considerado estratégico para pesquisas acadêmicas e atividades práticas ligadas à geologia e ao meio ambiente.

A expectativa agora gira em torno da chegada das equipes em julho, quando novas expedições devem percorrer diferentes pontos do município em mais uma etapa marcada pela troca de experiências, contato com a natureza e valorização científica do território.