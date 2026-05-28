Agentes da PRF realizaram apreensão de drogas durante fiscalização na BR-101, em Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução

Agentes da PRF realizaram apreensão de drogas durante fiscalização na BR-101, em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução

Publicado 28/05/2026 13:36

Casimiro de Abreu - A movimentação típica da madrugada na BR-101 ganhou contornos de operação policial em Casimiro de Abreu. Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal terminou com a apreensão de drogas durante uma abordagem realizada na altura do município, na madrugada desta quinta-feira.

De acordo com informações da PRF, os agentes realizavam patrulhamento de rotina pela rodovia quando identificaram uma situação considerada suspeita durante a fiscalização de um veículo.

Durante a abordagem, os policiais localizaram material entorpecente. A quantidade e o tipo da droga apreendida não foram divulgados oficialmente até o momento.

Após o flagrante, todo o material recolhido foi encaminhado para a 121ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e seguirá sob investigação da Polícia Civil.

A BR-101 é considerada uma das principais rotas de circulação de veículos no estado e frequentemente recebe operações de fiscalização voltadas ao combate ao tráfico de drogas, transporte irregular de cargas e outros crimes nas estradas.

A ação desta madrugada reforça o trabalho de monitoramento realizado pelas forças de segurança na região, especialmente em trechos estratégicos da rodovia que corta o município.

Até o fechamento desta reportagem, não havia confirmação oficial sobre presos na ocorrência.