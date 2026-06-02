Equipes da autarquia reforçam orientações sobre o descarte correto de resíduos para preservar a rede de esgoto e o meio ambiente - Foto: Ilustração

Equipes da autarquia reforçam orientações sobre o descarte correto de resíduos para preservar a rede de esgoto e o meio ambienteFoto: Ilustração

Publicado 02/06/2026 09:33

Casimiro de Abreu - Fraldas, absorventes, fios de cabelo, medicamentos e até restos de materiais de limpeza estão entre os resíduos encontrados diariamente dentro da rede de esgoto de Casimiro de Abreu. O descarte inadequado desses materiais tem provocado uma série de transtornos, desde entupimentos e vazamentos até danos ao sistema de tratamento sanitário. Diante desse cenário, a autarquia Águas de Casimiro iniciou a campanha "Esgoto não é lixo", que busca conscientizar a população sobre a importância do uso correto da rede.

A iniciativa surge após o aumento de ocorrências relacionadas a obstruções no sistema de esgotamento sanitário registradas pelas equipes técnicas da autarquia. Desde a entrada em operação do caminhão vacol, equipamento utilizado para desobstrução e manutenção da rede, diversos atendimentos foram realizados em diferentes pontos do município.

O levantamento das equipes revelou um problema recorrente: muitos moradores ainda utilizam a rede de esgoto como destino para resíduos que deveriam ser descartados no lixo comum ou encaminhados para a coleta seletiva.

Segundo a presidente da autarquia, Juliana Franco, a colaboração da população é fundamental para garantir o funcionamento adequado do sistema e evitar prejuízos coletivos.

"Estamos constantemente trabalhando para manter a cidade limpa e saudável, mas esse esforço precisa ser compartilhado por todos. O descarte correto dos resíduos e a utilização adequada das lixeiras são atitudes simples que fazem diferença na preservação do meio ambiente e na qualidade de vida da população", destacou.

De acordo com a autarquia, os materiais mais encontrados durante as intervenções incluem fraldas descartáveis, absorventes femininos, estopa, cotonetes, fio dental, medicamentos e cabelos. Como a rede não foi projetada para receber esse tipo de resíduo, os objetos acabam se acumulando nas tubulações, dificultando o fluxo do esgoto e aumentando o risco de rompimentos e vazamentos.

Além dos transtornos para moradores e comerciantes, os entupimentos também comprometem o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), responsável pelo processamento dos resíduos coletados no município. Quando a estrutura é sobrecarregada, o impacto afeta toda a cadeia de saneamento.

A campanha pretende ampliar o diálogo com a comunidade e reforçar que atitudes individuais refletem diretamente na conservação dos espaços públicos, na saúde coletiva e na proteção ambiental. A mensagem é simples, mas essencial: rede de esgoto é destinada exclusivamente aos resíduos sanitários, enquanto o lixo deve seguir para os locais adequados de descarte.

Com informação, conscientização e participação da população, a expectativa é reduzir o número de ocorrências, preservar a infraestrutura pública e garantir mais eficiência aos serviços de saneamento oferecidos à cidade.