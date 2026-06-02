Equipes da autarquia reforçam orientações sobre o descarte correto de resíduos para preservar a rede de esgoto e o meio ambienteFoto: Ilustração
Lixo na rede causa transtornos e leva Águas de Casimiro a lançar campanha de conscientização
Materiais descartados de forma irregular têm provocado entupimentos, sobrecarga no sistema e prejuízos à infraestrutura de saneamento do município
Lixo na rede causa transtornos e leva Águas de Casimiro a lançar campanha de conscientização
Materiais descartados de forma irregular têm provocado entupimentos, sobrecarga no sistema e prejuízos à infraestrutura de saneamento do município
Madrugada de fiscalização termina com apreensão de drogas na BR-101, em Casimiro
Ação da Polícia Rodoviária Federal ocorreu durante patrulhamento na rodovia e material foi levado para a delegacia da cidade
Jovens escapam da morte após polícia desmontar "tribunal do tráfico" em Barra de São João
Operação conjunta resgatou vítimas de sessões de tortura em imóvel usado por traficantes na Comunidade do Arroz, distrito de Casimiro de Abreu
Ciência ganha as trilhas de Casimiro com nova etapa de estudos geológicos da UFRJ
Professores e estudantes retornam ao município em julho para ampliar pesquisas de campo em áreas de Mata Atlântica e fortalecer integração entre universidade e comunidade
Nomeação de Carvalhão para Segurança de Casimiro reacende polêmicas e divide opiniões
Escolha anunciada pelo prefeito Ramon Gidalte trouxe à tona episódios controversos envolvendo o novo secretário e provocou forte repercussão nas redes sociais
Compra feita horas antes termina em apreensão de carro adulterado na BR-101
Motorista abordado em Casimiro de Abreu afirmou ter adquirido o veículo no mesmo dia da fiscalização da PRF
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.