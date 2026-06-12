Estudantes participaram de atividades educativas e conheceram de perto as ações ambientais desenvolvidas no Sítio Agrícola de Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Estudantes participaram de atividades educativas e conheceram de perto as ações ambientais desenvolvidas no Sítio Agrícola de Casimiro de AbreuFoto: Divulgação

Publicado 12/06/2026 13:24

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu transformou a curiosidade infantil em uma verdadeira aula ao ar livre nesta semana. Alunos de 4 a 10 anos do Colégio Educacional Batista participaram de uma visita educativa ao Sítio Agrícola do município, onde tiveram a oportunidade de conhecer de perto a riqueza da fauna e da flora locais e descobrir a importância da preservação ambiental.

A atividade integrou o projeto Sementinha do Poeta, iniciativa desenvolvida pela Fundação Municipal Casimiro de Abreu que abre as portas do espaço para estudantes das redes pública e particular de ensino, promovendo experiências práticas de educação ambiental.

Durante a programação, as crianças foram acompanhadas pela bióloga Jaqueline Sadi, coordenadora dos programas Jovem Agricultor Orgânico e Paisagista Mirim. Ao longo da visita, os estudantes conheceram diferentes espécies de plantas, aprenderam sobre a conservação dos recursos naturais e participaram de atividades que estimularam o contato direto com a natureza.

O passeio também proporcionou momentos de integração com os participantes dos programas Jovem Agricultor Orgânico e Paisagista Mirim, que compartilharam experiências e apresentaram parte do trabalho desenvolvido no Sítio Agrícola.

Segundo Jaqueline Sadi, a proposta do projeto é aproximar crianças e adolescentes das questões ambientais por meio de atividades educativas e vivências práticas.

"O Sementinha do Poeta atende alunos desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental II, proporcionando uma experiência de contato com a natureza e despertando o interesse pela educação ambiental e pela preservação dos recursos naturais", explicou.

Mais do que uma visita, a iniciativa busca incentivar hábitos sustentáveis e fortalecer a consciência ambiental das novas gerações, mostrando que o aprendizado pode acontecer além da sala de aula e em contato direto com o meio ambiente.

Ao receber estudantes ao longo do ano, o Sítio Agrícola se consolida como um espaço de formação, convivência e valorização da natureza, contribuindo para a construção de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a preservação do patrimônio ambiental.