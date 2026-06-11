Polícia Civil investiga suspeita de abuso contra crianças em creche de Casimiro de Abreu e servidor da rede municipal foi preso temporariamenteFoto: Ilustração
Servidor da rede municipal é preso durante investigação de suposto abuso contra crianças
Polícia Civil apura denúncia envolvendo alunos de uma creche e mantém detalhes do caso sob sigilo
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Festival do Aipim promete transformar Casimiro de Abreu em capital da gastronomia e dos grandes shows
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