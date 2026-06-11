Polícia Civil investiga suspeita de abuso contra crianças em creche de Casimiro de Abreu e servidor da rede municipal foi preso temporariamente - Foto: Ilustração

Polícia Civil investiga suspeita de abuso contra crianças em creche de Casimiro de Abreu e servidor da rede municipal foi preso temporariamenteFoto: Ilustração

Publicado 11/06/2026 09:55

Casimiro de Abreu - Um servidor da rede municipal de ensino foi preso temporariamente pela Polícia Civil durante uma investigação que apura suspeitas de estupro de vulnerável contra crianças em uma creche do município. O caso, que mobiliza as autoridades, segue sob sigilo para preservar as vítimas e garantir o andamento das investigações.

A prisão foi realizada por agentes da 121ª Delegacia de Polícia após diligências e a reunião de elementos considerados importantes para a apuração dos fatos. Segundo a Polícia Civil, as supostas vítimas teriam entre 2 e 3 anos de idade.

Por se tratar de um caso que envolve crianças, as autoridades restringiram a divulgação de informações para proteger as famílias e evitar prejuízos às investigações. A identidade do suspeito e outros detalhes do inquérito não foram divulgados.

A prisão temporária é uma medida prevista em lei e utilizada para auxiliar a apuração de crimes de maior complexidade. O investigado permanece à disposição da Justiça enquanto a Polícia Civil prossegue com os trabalhos.

Em nota divulgada a um site de notícias da região, a administração municipal informou que acompanha o caso e está colaborando com as autoridades competentes. Também destacou que adotará as medidas administrativas cabíveis e reafirmou o compromisso com a proteção das crianças e com a transparência dos procedimentos legais.

As investigações continuam e novos desdobramentos dependerão da conclusão do inquérito policial e das decisões da Justiça. O caso é tratado com prioridade pelas autoridades devido à gravidade das suspeitas e à necessidade de garantir a proteção integral das crianças envolvidas.