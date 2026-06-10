Alceu Valença é uma das atrações no Festival do AipimFoto: Ilustração
Festival do Aipim promete transformar Casimiro de Abreu em capital da gastronomia e dos grandes shows
Maior evento dedicado ao aipim no Brasil vai reunir sabores, cultura, agricultura familiar, turismo e atrações nacionais em três dias de festa gratuita
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Régua criada por pescadores e pesquisadores ajuda a proteger o robalo no Rio São João
Ferramenta desenvolvida em parceria entre comunidade tradicional, ICMBio e Instituto Vorá fortalece a pesca sustentável e a conservação ambiental em Barra de São João
Alta velocidade em veículos elétricos acende alerta e mobiliza ação educativa em Casimiro
Blitz orientou condutores sobre regras de circulação, diferenças entre categorias e riscos causados por modificações irregulares em motos e bicicletas elétricas
Lixo na rede causa transtornos e leva Águas de Casimiro a lançar campanha de conscientização
Materiais descartados de forma irregular têm provocado entupimentos, sobrecarga no sistema e prejuízos à infraestrutura de saneamento do município
Madrugada de fiscalização termina com apreensão de drogas na BR-101, em Casimiro
Ação da Polícia Rodoviária Federal ocorreu durante patrulhamento na rodovia e material foi levado para a delegacia da cidade
Jovens escapam da morte após polícia desmontar "tribunal do tráfico" em Barra de São João
Operação conjunta resgatou vítimas de sessões de tortura em imóvel usado por traficantes na Comunidade do Arroz, distrito de Casimiro de Abreu
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