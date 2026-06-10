Alceu Valença é uma das atrações no Festival do Aipim - Foto: Ilustração

Alceu Valença é uma das atrações no Festival do AipimFoto: Ilustração

Publicado 10/06/2026 12:18

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu já se prepara para viver um dos momentos mais aguardados do calendário cultural e turístico do interior fluminense. Entre os dias 3 e 5 de julho, a cidade será palco da 8ª edição do Festival do Aipim, evento que conquistou espaço no cenário estadual e nacional ao unir gastronomia, tradição rural, música e entretenimento em uma programação para toda a família.

Considerado o maior festival do gênero no Brasil, o evento transformará a Praça Feliciano Sodré em um grande centro de experiências, atraindo milhares de visitantes e movimentando hotéis, restaurantes, comércio e diversos setores da economia local. Com entrada gratuita, a festa reforça a identidade de Casimiro de Abreu e coloca a agricultura familiar como protagonista de uma celebração que valoriza a produção rural e a cultura regional.

O grande destaque do festival estará nos sabores preparados a partir do aipim, ingrediente que faz parte da história e da tradição do município. Agricultores e expositores apresentarão receitas que atravessam gerações, combinando criatividade e culinária típica. Entre os pratos mais procurados estarão galinha com aipim, nhoque, lasanha, esfirras e os tradicionais bolinhos recheados, que já se tornaram marca registrada da festa.

A programação musical também promete atrair grande público. Os shows nacionais acontecerão sempre às 22h, com apresentações de João Lucas & Marcelo na sexta-feira, Tierry no sábado e Alceu Valença encerrando o festival no domingo, em uma mistura de sertanejo, arrocha e música popular brasileira.

Além da gastronomia e dos espetáculos, o festival oferecerá atrações para todas as idades. O espaço contará com programação infantil, parque de diversões, feira outlet e áreas de convivência, ampliando as opções de lazer para moradores e turistas que escolherem a cidade como destino durante o período.

Ao longo dos anos, o Festival do Aipim ultrapassou a condição de evento gastronômico e se consolidou como uma importante vitrine das potencialidades de Casimiro de Abreu. A iniciativa fortalece a agricultura familiar, impulsiona o turismo, incentiva o empreendedorismo e destaca a riqueza cultural da região, transformando o município em referência quando o assunto é tradição, sabores e hospitalidade.