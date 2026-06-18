Bosque das Carrapeteiras receberá uma programação especial que vai unir tradição junina, cultura e entretenimento - Foto: Divulgação

Bosque das Carrapeteiras receberá uma programação especial que vai unir tradição junina, cultura e entretenimentoFoto: Divulgação

Publicado 18/06/2026 09:48

Casimiro de Abreu - O Bosque das Carrapeteiras vai ganhar clima de festa junina e se tornar ponto de encontro para moradores e visitantes de Casimiro de Abreu neste sábado, 20 de junho. A Feira Cultural no Bosque promoverá o Arraiá da Cultura, um evento gratuito que promete reunir música, dança, atividades esportivas, apresentações artísticas e muito lazer em uma programação pensada para todas as idades.

Ao longo do dia, o espaço será ocupado por atrações que valorizam a cultura popular e incentivam a convivência entre as famílias. A iniciativa, organizada pela Fundação Cultural, busca fortalecer os eventos ao ar livre e transformar o Bosque em um ambiente de integração, entretenimento e valorização dos artistas locais.

As atividades terão início às 10h com a ação 90+ Saúde e Fisioterapia e Movimento, oferecendo práticas voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida. Em seguida, às 11h, o público poderá participar de uma animada aula de jump, que promete movimentar a manhã.

O ritmo das festas juninas tomará conta do Bosque ao meio-dia com o show de Fernando OTZ, trazendo muito forró para o público entrar no clima do arraiá. Durante a tarde, às 14h, a criançada terá espaço garantido com a apresentação do Palhaço Tititi, que levará humor e interação para toda a família.

A programação continuará às 16h com o show da cantora Paula Brito, enquanto a tradição junina ganhará destaque às 18h com a apresentação da Quadrilha Lua de Prata, uma das atrações mais aguardadas do evento.

O encerramento ficará por conta do cantor Sandro Mello, que subirá ao palco às 20h para fechar a festa com muita música e animação.

A expectativa é que o Arraiá da Cultura atraia moradores de diferentes bairros e visitantes da região, fortalecendo o calendário cultural de Casimiro de Abreu e oferecendo uma opção gratuita de lazer durante o período junino.

Com uma programação diversificada, o evento pretende unir tradição, esporte, cultura e entretenimento em um único espaço, celebrando as festas populares e incentivando a ocupação dos espaços públicos pela comunidade.

Programação completa:

10h – 90+ Saúde e Fisioterapia e Movimento

11h – Aula de Jump

12h – Show de forró com Fernando OTZ

14h – Espetáculo com o Palhaço Tititi

16h – Show com Paula Brito

18h – Apresentação da Quadrilha Lua de Prata

20h – Show com Sandro Mello