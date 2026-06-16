Cavalos foram flagrados atravessando a Rodovia Amaral Peixoto e colocaram em risco quem passava pelo local - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Cavalos foram flagrados atravessando a Rodovia Amaral Peixoto e colocaram em risco quem passava pelo localFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 16/06/2026 13:36

Casimiro de Abreu - Cavalos caminhando e atravessando a Rodovia Amaral Peixoto voltaram a preocupar moradores e motoristas em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. As imagens, compartilhadas nas redes sociais, ganharam grande repercussão e reacenderam uma antiga reclamação da população: a presença constante de animais de grande porte soltos às margens e na pista, colocando em risco a vida de condutores, motociclistas, ciclistas e dos próprios animais.



Os flagrantes mostram os cavalos transitando livremente pela rodovia, uma das principais vias da região, obrigando motoristas a reduzir a velocidade e realizar manobras para evitar acidentes. O problema, segundo moradores, não é recente e demonstra a necessidade de maior fiscalização e de medidas efetivas para impedir que os animais tenham acesso à pista.



Nas redes sociais, a situação gerou uma onda de comentários e cobranças. Muitos internautas relataram que a cena faz parte da rotina de quem trafega pelo trecho.



"Todos os dias esses animais atravessam no mesmo local", escreveu um morador, demonstrando preocupação com a frequência dos episódios.



Outra internauta chamou a atenção para a vulnerabilidade dos animais e a necessidade de um local adequado para mantê-los.



"Coitadinhos, eles não têm noção do perigo. Acham que a pista é uma continuação dos pastos. Precisam de um lugar próprio, sem correr risco de atropelamento ou de causar acidentes", comentou.



Também houve quem apontasse a responsabilidade dos proprietários e cobrasse uma atuação mais firme das autoridades competentes.



"Os animais não têm culpa. A responsabilidade é dos donos, que deveriam mantê-los em áreas apropriadas, e das autoridades, que precisam agir para evitar acidentes", destacou outro comentário que ganhou repercussão.



Especialistas em trânsito alertam que a presença de animais de grande porte em rodovias representa um dos maiores riscos para quem dirige, principalmente durante a noite ou em períodos de baixa visibilidade. Colisões envolvendo cavalos e bois costumam provocar acidentes graves, com consequências fatais para motoristas, passageiros e para os próprios animais.



A recorrência dos flagrantes em Barra de São João também levanta questionamentos sobre a fiscalização e a necessidade de ações permanentes para recolher animais soltos e identificar seus responsáveis. A legislação prevê que os proprietários devem manter seus animais em locais seguros, evitando que tenham acesso às vias públicas.



Enquanto uma solução definitiva não é apresentada, moradores seguem cobrando providências antes que um acidente de grandes proporções aconteça. Para quem utiliza diariamente a Amaral Peixoto, a sensação é de que o problema já deixou de ser um fato isolado e se transformou em um risco constante à segurança viária na região.







