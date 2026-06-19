Equipe técnica realizou limpeza da captação de água de Rio Dourado para garantir a eficiência do abastecimento - Foto: Divulgação

Equipe técnica realizou limpeza da captação de água de Rio Dourado para garantir a eficiência do abastecimentoFoto: Divulgação

Publicado 19/06/2026 13:15

Casimiro de Abreu - A captação de água de Rio Dourado passou por uma operação de manutenção estratégica para garantir a continuidade do abastecimento e evitar transtornos à população. A ação, realizada pela equipe da Águas de Casimiro, concentrou esforços na limpeza da estrutura responsável pelo fornecimento de água do distrito, afetada pelo acúmulo de sedimentos provocado pelas chuvas dos últimos dias.

O trabalho teve como principal objetivo recuperar a eficiência do sistema de captação e impedir que o material acumulado comprometesse o funcionamento dos equipamentos. Durante a intervenção, foram retirados resíduos e depósitos naturais formados pelo assoreamento, fenômeno comum após períodos de precipitações intensas.

Segundo a autarquia, a manutenção foi planejada para minimizar impactos aos moradores e permitir que o abastecimento continuasse normalmente durante a execução do serviço. A estratégia evitou interrupções no fornecimento e garantiu a operação do sistema com segurança.

Além de preservar a qualidade do abastecimento, a iniciativa integra um conjunto de ações preventivas voltadas à conservação das estruturas hídricas do município. A manutenção periódica reduz riscos operacionais, amplia a vida útil dos equipamentos e fortalece a capacidade de resposta diante das mudanças climáticas e dos eventos de chuva.

A limpeza da captação também representa um investimento na segurança hídrica da região, assegurando que a água chegue à população com maior eficiência e confiabilidade. Para a Águas de Casimiro, o acompanhamento constante das estruturas operacionais é essencial para manter a qualidade dos serviços e atender às necessidades da comunidade.

Com a conclusão dos trabalhos, o sistema de captação de Rio Dourado segue funcionando em condições adequadas, reforçando a importância das ações preventivas para a manutenção do abastecimento e para a preservação da infraestrutura hídrica de Casimiro de Abreu.