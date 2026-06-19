Equipe técnica realizou limpeza da captação de água de Rio Dourado para garantir a eficiência do abastecimentoFoto: Divulgação
Rio Dourado recebe força-tarefa para proteger abastecimento de água após período de chuvas
Limpeza da estrutura de captação remove sedimentos acumulados e reforça a segurança hídrica do distrito de Casimiro de Abreu
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Arraiá vai tomar conta do Bosque das Carrapeteiras com música, cultura e lazer
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