Colheita do Sítio Agrícola foi parcialmente destinada à APAE de Casimiro - Foto: Divulgação

Colheita do Sítio Agrícola foi parcialmente destinada à APAE de CasimiroFoto: Divulgação

Publicado 22/06/2026 11:13

Casimiro de Abreu - O Sítio Agrícola de Casimiro de Abreu se tornou cenário de um gesto que une aprendizado e solidariedade. Alunos dos programas Jovem Agricultor Orgânico e Paisagista Mirim realizaram a entrega de sacas de inhame à APAE do município, reforçando a proposta educativa que conecta produção rural e responsabilidade social.

A ação faz parte da colheita anual conduzida pelos estudantes, que neste ano alcançou 602 kg de inhame. O cultivo foi realizado pelas turmas de 2025, enquanto a colheita ficou sob responsabilidade dos alunos atuais, em um processo contínuo de formação prática no campo.

A produção segue um planejamento pedagógico que divide o destino dos alimentos. Parte dos produtos é destinada ao consumo dos próprios estudantes, fortalecendo hábitos alimentares saudáveis e orgânicos nas famílias. O restante é encaminhado para instituições sociais do município, como a APAE.

A APAE de Casimiro de Abreu atua no atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, incluindo casos de Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Down e paralisia cerebral. A instituição também oferece serviços de educação especial, assistência social e atendimentos terapêuticos em áreas como fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional.

Os programas Jovem Agricultor Orgânico e Paisagista Mirim reforçam, ao longo das atividades, a formação prática dos estudantes, que aprendem técnicas de cultivo sustentável e paisagismo ao mesmo tempo em que vivenciam ações de solidariedade e impacto social no município.