Novo sistema eletrônico será responsável pela tramitação de processos administrativos no municípioFoto: Ilustração
Casimiro passa a utilizar sistema federal SEI para modernizar tramitação de processos públicos
Plataforma entra em funcionamento em 1º de julho e substitui gradualmente o sistema atual de gestão de documentos
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Travessia do Mico-leão-dourado transforma Casimiro de Abreu em rota de ecoturismo, conservação e desenvolvimento
Trilha de longo curso une natureza, esporte e geração de renda, fortalecendo a proteção da Mata Atlântica e do Rio São João
Rio Dourado recebe força-tarefa para proteger abastecimento de água após período de chuvas
Limpeza da estrutura de captação remove sedimentos acumulados e reforça a segurança hídrica do distrito de Casimiro de Abreu
Arraiá vai tomar conta do Bosque das Carrapeteiras com música, cultura e lazer
Feira Cultural no Bosque terá programação gratuita durante todo o dia, com forró, quadrilha, shows, atividades esportivas e atrações para toda a família
Cavalos soltos transformam Amaral Peixoto em armadilha e moradores cobram fiscalização em Barra de São João
Animais circulando livremente na rodovia preocupam motoristas e reacendem debate sobre a responsabilidade dos proprietários e a atuação do poder público
Placas falsas levantam suspeita e levam polícia a recuperar carro furtado em Casimiro
Abordagem de rotina terminou com a apreensão de um veículo adulterado e a prisão do motorista, que foi levado para a delegacia
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