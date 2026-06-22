Novo sistema eletrônico será responsável pela tramitação de processos administrativos no município - Foto: Ilustração

Novo sistema eletrônico será responsável pela tramitação de processos administrativos no municípioFoto: Ilustração

Publicado 22/06/2026 11:09

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu inicia, a partir de 1º de julho, a utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para a tramitação, abertura e consulta de processos administrativos da administração pública municipal. A plataforma, desenvolvida pelo Governo Federal, passa a integrar a rotina dos serviços internos do município como parte do processo de modernização da gestão.

A Secretaria Municipal de Administração informa que o SEI será adotado como sistema oficial para novos processos, enquanto os procedimentos abertos até 30 de junho continuarão disponíveis para consulta no sistema anterior, o Flowdocs, por meio do portal da Prefeitura.

O município também mantém atendimento presencial nos setores de protocolo localizados na sede administrativa de Casimiro de Abreu e no Centro Administrativo Célio Sarzedas, em Barra de São João. A administração destaca que a mudança não altera prazos já estabelecidos nos processos em andamento.

Para o primeiro acesso à nova plataforma, será necessário que usuários realizem cadastro no sistema. O suporte técnico e orientações serão disponibilizados pelos canais oficiais de atendimento da Prefeitura, por meio dos setores de Protocolo e Informática.

A adoção do SEI coloca Casimiro de Abreu em alinhamento com sistemas já utilizados por órgãos das esferas federal, estadual e municipal, permitindo maior integração entre instituições públicas e centralização digital dos processos administrativos.

