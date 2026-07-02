Lançamento do livro sobre os 40 anos dos CIEPs reuniu educadores, estudantes e pesquisadores no CEPRO, que também foi homenageado por sua atuação em educação popular - Foto: Divulgação

Lançamento do livro sobre os 40 anos dos CIEPs reuniu educadores, estudantes e pesquisadores no CEPRO, que também foi homenageado por sua atuação em educação popularFoto: Divulgação

Publicado 02/07/2026 13:31

Casimiro de Abreu - A história da educação pública fluminense ganhou um novo capítulo em Rio das Ostras. O lançamento do livro Educação Integral em Tempo Integral – Marco dos 40 anos dos CIEPs no Rio de Janeiro, 1985-2025 reuniu professores, estudantes, pesquisadores e representantes de instituições de ensino em um encontro marcado pela valorização da memória, da inclusão e do fortalecimento das políticas educacionais. O evento aconteceu na Biblioteca Popular Patativa do Assaré, no Centro Cultural de Educação Popular (CEPRO), que também foi homenageado pelo trabalho desenvolvido ao longo de 18 anos.

Organizada pelos professores Waldeck Carneiro e André Lemos, a publicação resgata a trajetória dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), criados para ampliar o acesso ao ensino integral no estado do Rio de Janeiro. Durante o encontro, os participantes refletiram sobre a importância desse modelo educacional e os desafios atuais da escola pública.

Além do lançamento da obra, a programação teve um momento especial para o CEPRO. A instituição recebeu o Diploma Professora Regina Leite Garcia, concedido pelo Fórum Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, em reconhecimento às contribuições desenvolvidas nas áreas de educação popular, cultura, arte, direitos humanos, sustentabilidade e cidadania. A homenagem foi entregue pelo professor Waldeck Carneiro, coordenador do fórum.

O encontro reuniu estudantes do Pré-Vestibular Social do CEPRO, alunos da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), educadores, lideranças comunitárias e representantes de instituições de ensino. Ao longo da programação, os participantes discutiram o legado dos CIEPs e destacaram a necessidade de preservar a memória da educação pública como instrumento de transformação social.

Para o professor Waldeck Carneiro, o evento aproximou diferentes gerações em torno de um tema que continua atual.

"Foi um momento muito especial, que uniu memória, educação e esperança. Tivemos a oportunidade de dialogar com estudantes sobre a experiência dos CIEPs no Rio de Janeiro e de reconhecer o trabalho do CEPRO com a entrega do Diploma Professora Regina Leite Garcia, em homenagem à sua importante contribuição para a educação e a cultura popular em Rio das Ostras."

A presidente do CEPRO, Guilhermina Rocha, afirmou que a homenagem simboliza o reconhecimento de uma trajetória construída coletivamente.

"Receber o Diploma Regina Leite Garcia é uma grande honra para o CEPRO. É o reconhecimento de um trabalho coletivo desenvolvido com compromisso, dedicação e muito afeto pela educação popular. Esse momento ganha ainda mais significado porque acontece poucos dias após a instituição conquistar o título de Utilidade Pública Municipal em Rio das Ostras, fortalecendo nossa missão de promover educação, cultura, arte, sustentabilidade, direitos humanos e cidadania."

A coordenadora dos projetos educacionais da instituição, Brenda Iolanda, destacou que o lançamento do livro ampliou o diálogo entre pesquisadores, educadores e estudantes.

"Foi uma noite histórica para o CEPRO. Falar sobre a memória dos CIEPs é reafirmar a importância da educação popular na defesa de uma escola pública de qualidade. O diploma recebido reconhece uma caminhada construída coletivamente ao longo de 18 anos."

Professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), ex-secretário municipal de Educação de Niterói, ex-deputado estadual e atual coordenador do Fórum Estadual de Educação, Waldeck Carneiro participou do debate sobre os desafios da educação pública e da formação integral dos estudantes.

Criado pelo Fórum Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o Diploma Professora Regina Leite Garcia homenageia pessoas e instituições que contribuem para o fortalecimento da educação pública. A honraria leva o nome da educadora e professora emérita da Universidade Federal Fluminense, reconhecida nacionalmente pelos estudos sobre alfabetização, formação de professores e educação popular.