Nova tecnologia instalada no reservatório do Alto das Palmeiras automatiza o controle do abastecimento e amplia a segurança da operação - Foto: Divulgação

Nova tecnologia instalada no reservatório do Alto das Palmeiras automatiza o controle do abastecimento e amplia a segurança da operaçãoFoto: Divulgação

Publicado 09/07/2026 13:57

Casimiro de Abreu - Mais eficiência, menos intervenções manuais e maior confiabilidade no abastecimento de água. Esses são alguns dos resultados esperados com a modernização concluída pela Águas de Casimiro no reservatório que atende o bairro Alto das Palmeiras, em Casimiro de Abreu. A autarquia finalizou a instalação de um novo sistema automatizado que promete tornar a operação mais inteligente e garantir maior estabilidade no fornecimento para os moradores da região.

A principal novidade é a implantação de uma válvula controladora de nível, equipamento responsável por monitorar automaticamente o volume armazenado no reservatório e regular o funcionamento das bombas de recalque conforme a necessidade do sistema. Na prática, o abastecimento passa a contar com uma operação mais precisa, reduzindo desperdícios, otimizando recursos e aumentando a eficiência da rede.

Com a automatização, o acionamento dos equipamentos deixará de depender exclusivamente de procedimentos operacionais presenciais. O sistema responderá às variações de consumo de forma automática, mantendo o reservatório dentro dos níveis adequados e garantindo maior equilíbrio na distribuição de água.

Segundo a presidente da Águas de Casimiro, Juliana Franco, a modernização representa mais um passo na transformação da infraestrutura de abastecimento do município.

"Estamos investindo em soluções que tornam nossos sistemas mais modernos, eficientes e seguros. Essa tecnologia melhora o controle operacional, aumenta a confiabilidade do abastecimento e permite oferecer um serviço com mais qualidade para a população. Cada avanço como esse fortalece nossa capacidade de atender os moradores com maior estabilidade e rapidez", destacou.

Outro benefício esperado é a ampliação da segurança operacional da rede. Com equipamentos automatizados, as equipes técnicas poderão realizar manutenções preventivas e corretivas de forma mais planejada, reduzindo riscos de falhas e aumentando a continuidade dos serviços prestados.

Além de proporcionar mais eficiência no funcionamento do sistema, a nova estrutura permitirá respostas mais rápidas diante de eventuais ocorrências, contribuindo para minimizar impactos aos consumidores e fortalecer o gerenciamento da rede de abastecimento.

A instalação integra o conjunto de investimentos promovidos pela Águas de Casimiro para modernizar a infraestrutura de saneamento do município. A estratégia busca incorporar novas tecnologias ao sistema de abastecimento, aumentar a eficiência dos equipamentos e garantir um serviço cada vez mais confiável para a população.