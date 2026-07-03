Casimiro de Abreu passa a integrar sistema eletrônico que moderniza a gestão pública e elimina o uso de papel na administração - Foto: Ilustração

Casimiro de Abreu passa a integrar sistema eletrônico que moderniza a gestão pública e elimina o uso de papel na administraçãoFoto: Ilustração

Publicado 03/07/2026 16:08

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu passa a ocupar lugar de destaque no avanço da modernização da gestão pública no Estado do Rio. O município está entre as quatro novas cidades que passam a integrar o sistema eletrônico de tramitação de documentos e processos, ferramenta que já impacta diretamente a vida de mais de 5 milhões de fluminenses e promete transformar a rotina administrativa com mais agilidade, economia e transparência.

O anúncio da ampliação do sistema foi feito quinta-feira (2), durante evento que marcou os quatro anos da Secretaria de Transformação Digital e os 58 anos do Proderj. Além de Casimiro de Abreu, também aderiram à plataforma os municípios de Silva Jardim, Itaguaí e Rio Claro, fortalecendo o processo de digitalização em diferentes regiões do estado.

Na prática, o sistema elimina o uso de papel e permite que processos administrativos tramitem de forma totalmente digital, reduzindo custos operacionais e diminuindo o tempo de resposta dos serviços públicos. A medida também facilita o acompanhamento dos processos pela população e reforça mecanismos de controle e transparência.

O sistema eletrônico de informações já é considerado uma das principais ferramentas de modernização da administração pública no país. Criado e disponibilizado gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), ele vem sendo adotado por estados e municípios como estratégia de eficiência na gestão.

De acordo com a Secretaria de Transformação Digital, a adesão dos municípios representa um passo importante na construção de um modelo de administração mais conectado com as demandas atuais da população.

“A principal preocupação é transformar a vida das pessoas por meio da tecnologia. A adesão dos municípios ao sistema demonstra que a inovação pode ser uma aliada da boa gestão pública, com mais eficiência, redução de custos e maior capacidade de resposta às demandas da população”, destacou o secretário de Transformação Digital e presidente interino do Proderj, Feu Braga.

Em Casimiro de Abreu, a expectativa é que a implantação do sistema contribua diretamente para a modernização dos serviços internos e também para a melhoria no atendimento ao cidadão, tornando os processos mais rápidos e integrados entre setores da administração.

A iniciativa reforça o movimento crescente de digitalização no serviço público e posiciona o município dentro de uma nova fase de gestão, mais tecnológica, sustentável e alinhada às práticas modernas de governança.