"É inacreditável o que a Prefeitura está fazendo aqui no bairro. Exigimos respeito e uma obra bem feita", afirmou o vereador em vídeo publicado nas redes sociais - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

"É inacreditável o que a Prefeitura está fazendo aqui no bairro. Exigimos respeito e uma obra bem feita", afirmou o vereador em vídeo publicado nas redes sociaisFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 06/07/2026 15:00

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu - Uma nova intervenção urbana colocou a administração do prefeito Ramon Gidalte no centro de questionamentos em Casimiro de Abreu. A decisão de iniciar o asfaltamento de uma rua já revestida por paralelepípedos, no bairro Vila Nova, provocou críticas de moradores e da oposição, reacendendo o debate sobre a definição das prioridades da gestão municipal.

A situação ganhou repercussão após o vereador Lelei da Marmoraria (PDT) divulgar imagens das máquinas da Prefeitura posicionadas para executar o serviço. Para o parlamentar, a intervenção demonstra falta de planejamento e desconsidera problemas estruturais considerados mais urgentes em outras regiões da cidade.

Segundo Lelei, além de a via já possuir pavimentação, a rede de drenagem do bairro é antiga e pode não suportar o volume de água em períodos de chuva intensa. Na avaliação dele, qualquer necessidade de manutenção futura exigirá a abertura da nova camada de asfalto, gerando desperdício de recursos públicos.

Enquanto isso, moradores de bairros como São João continuam enfrentando ruas de terra, poeira em períodos secos e lama quando chove. A comparação entre as duas realidades passou a alimentar críticas sobre os critérios adotados para definir onde os investimentos são aplicados.

"É inacreditável o que a Prefeitura está fazendo aqui no bairro. Exigimos respeito e uma obra bem feita", afirmou o vereador em vídeo publicado nas redes sociais.

A nova polêmica amplia a sequência de críticas direcionadas à atual administração municipal. Nos últimos meses, mudanças no primeiro escalão, reclamações sobre obras e questionamentos envolvendo decisões administrativas têm aumentado a pressão sobre o governo, que agora volta a ser cobrado pela população quanto ao planejamento das intervenções urbanas e à aplicação dos recursos públicos.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA entrou em contato com a Prefeitura de Casimiro de Abreu para solicitar um posicionamento sobre as críticas feitas pelo vereador Lelei da Marmoraria em relação ao asfaltamento da via no bairro Vila Nova e aos critérios adotados para a execução da obra. Assim que a administração municipal se manifestar, o conteúdo será atualizado com a versão oficial dos fatos.