"É inacreditável o que a Prefeitura está fazendo aqui no bairro. Exigimos respeito e uma obra bem feita", afirmou o vereador em vídeo publicado nas redes sociaisFoto: Reprodução Vídeo Rede Social
Asfalto sobre paralelepípedos vira alvo de críticas e amplia desgaste da gestão em Casimiro de Abreu
Vereador questiona prioridade de obra no bairro Vila Nova enquanto moradores de outras localidades seguem convivendo com ruas sem pavimentação e problemas antigos de infraestrutura
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Casimiro entra na era digital e passa a integrar sistema eletrônico que moderniza a gestão pública no estado
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Casimiro inicia retirada de quiosques do Praião para cumprir acordo ambiental firmado com MPF e Ibama
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RJ+Cultura desembarca em Casimiro de Abreu com oficinas gratuitas de teatro, dança e música em 11 polos
Projeto da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa amplia o acesso à formação artística e leva atividades para a sede, Barra de São João e Rio Dourado
Livro que celebra os 40 anos dos CIEPs transforma Rio das Ostras em palco de debate sobre educação pública
Obra reúne educadores, estudantes e pesquisadores no CEPRO, que também recebe homenagem estadual por quase duas décadas de atuação em educação popular, cultura e cidadania
Jovens agricultores de Casimiro de Abreu transformam colheita de 602 kg de inhame em gesto solidário para a APAE
Produção dos programas Jovem Agricultor Orgânico e Paisagista Mirim une educação, sustentabilidade e apoio a instituições do município
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