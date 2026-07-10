Material apreendido durante a operação foi encaminhado à delegacia e ficará à disposição da JustiçaFoto: Divulgação
Operação conjunta fecha o cerco ao tráfico e termina com prisão e grande apreensão de drogas em Casimiro
Integração entre Polícia Militar, Guarda Municipal e Secretaria de Segurança Pública reforça combate ao crime e retira dezenas de entorpecentes das ruas do município
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Tecnologia reforça abastecimento de água e leva mais segurança operacional ao Alto das Palmeiras
Sistema automatizado instalado pela Águas de Casimiro permitirá controle inteligente do reservatório, ampliando a eficiência da distribuição e reduzindo interrupções no fornecimento
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Vereador questiona prioridade de obra no bairro Vila Nova enquanto moradores de outras localidades seguem convivendo com ruas sem pavimentação e problemas antigos de infraestrutura
Casimiro entra na era digital e passa a integrar sistema eletrônico que moderniza a gestão pública no estado
Município está entre os quatro novos adesões da plataforma que elimina papel, acelera processos e amplia transparência na administração pública
Casimiro inicia retirada de quiosques do Praião para cumprir acordo ambiental firmado com MPF e Ibama
Demolição das primeiras estruturas integra etapa de recuperação da orla de Barra de São João; município prevê recomposição ambiental e estuda novos quiosques dentro das normas vigentes
RJ+Cultura desembarca em Casimiro de Abreu com oficinas gratuitas de teatro, dança e música em 11 polos
Projeto da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa amplia o acesso à formação artística e leva atividades para a sede, Barra de São João e Rio Dourado
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