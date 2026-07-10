Material apreendido durante a operação foi encaminhado à delegacia e ficará à disposição da Justiça - Foto: Divulgação

Material apreendido durante a operação foi encaminhado à delegacia e ficará à disposição da JustiçaFoto: Divulgação

Publicado 10/07/2026 13:58

Casimiro de Abreu - A união entre diferentes forças de segurança voltou a produzir resultados no combate ao tráfico de drogas em Casimiro de Abreu. Uma operação realizada na noite da última quinta-feira (9) terminou com a prisão de um suspeito de comercializar entorpecentes e retirou uma expressiva quantidade de drogas de circulação, reforçando o trabalho permanente de enfrentamento à criminalidade no município.

A ação reuniu equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Durante a operação, os agentes localizaram e apreenderam 164 porções de drogas prontas para comercialização, além de um telefone celular que poderá contribuir para o avanço das investigações.

Entre os materiais recolhidos estavam 64 cápsulas de cocaína, 56 buchas de maconha e 44 buchas de skank, substância derivada da cannabis com alto teor de concentração. Todo o material foi recolhido e encaminhado para os procedimentos de perícia.

Os envolvidos foram levados para a 121ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Após análise dos fatos e dos elementos apresentados pelas equipes, um dos suspeitos permaneceu preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A mulher conduzida durante a operação prestou esclarecimentos à autoridade policial e foi liberada.

Além da prisão, a operação representa mais um resultado das estratégias adotadas pelas forças de segurança que atuam de forma integrada no município. O compartilhamento de informações, aliado ao trabalho de patrulhamento e monitoramento, tem permitido respostas mais rápidas às ações criminosas e fortalecido o combate ao tráfico de entorpecentes.

As autoridades destacam que operações conjuntas como essa continuarão sendo realizadas para ampliar a sensação de segurança da população, impedir a atuação de organizações criminosas e reduzir a circulação de drogas nos bairros da cidade.