Rosimery Manifeste utilizou a tribuna da Câmara para cobrar esclarecimentos sobre a terceirização dos serviços da SaúdeFoto: Reprodução Vídeo Rede Social
Rosimery cobra explicações sobre terceirização da Saúde e questiona possível redução salarial
Vereadora afirma que alertava para o tema antes do debate ganhar repercussão e pede transparência sobre contrato e remuneração dos trabalhadores
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Obra divide opiniões e muda rotina na Beira-Rio de Barra de São João
Remoção dos decks gera críticas em pleno período de férias, mas moradores reconhecem que recuperação da estrutura é necessária para evitar acidentes
Águas de Casimiro levará atendimento itinerante aos bairros com novo projeto
Programa "Mais Perto de Você" estreia em Professor Souza e oferecerá serviços como renegociação de dívidas, troca de titularidade e revisão de hidrômetros
Lelei acusa Prefeitura de Casimiro de doar terreno milionário sem licitação
Vereador afirma que área avaliada em R$ 3 milhões teria sido destinada a empresário sem chamamento público e critica tratamento dado a comerciantes de Barra de São João
Sequência de furtos de carros chega ao fim após prisão de suspeito que agia em Casimiro de Abreu e outras cidades do Rio
Investigação da Polícia Civil identificou homem apontado como principal responsável por furtos de veículos da marca Fiat na Região dos Lagos e em diferentes municípios fluminenses
Operação conjunta fecha o cerco ao tráfico e termina com prisão e grande apreensão de drogas em Casimiro
Integração entre Polícia Militar, Guarda Municipal e Secretaria de Segurança Pública reforça combate ao crime e retira dezenas de entorpecentes das ruas do município
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