Rosimery Manifeste utilizou a tribuna da Câmara para cobrar esclarecimentos sobre a terceirização dos serviços da Saúde - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Rosimery Manifeste utilizou a tribuna da Câmara para cobrar esclarecimentos sobre a terceirização dos serviços da SaúdeFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 17/07/2026 11:38

Casimiro de Abreu - A terceirização dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde voltou ao centro do debate político em Casimiro de Abreu e abriu uma nova frente de questionamentos sobre a condução da gestão municipal. Durante sessão na Câmara, a vereadora Rosimery Manifeste afirmou que o assunto já vinha sendo alertado por ela e pelo vereador Lelei antes de ganhar repercussão entre servidores e moradores.

Segundo a parlamentar, uma das principais preocupações está relacionada aos relatos recebidos de funcionários que temem uma possível redução nos salários após a transferência dos serviços para uma empresa terceirizada. A declaração levantou um novo questionamento sobre o contrato firmado pelo município.

"Se os trabalhadores realmente receberem menos, o valor pago pela Prefeitura à empresa também será reduzido? Se não houver diminuição no contrato, por que a remuneração de quem executa o serviço seria menor?", questionou a vereadora durante o pronunciamento.

Embora a manifestação tenha sido direcionada ao governo municipal, Rosimery evitou fazer acusações e afirmou que espera esclarecimentos públicos sobre o tema. Para ela, a população tem o direito de conhecer os critérios adotados pela administração e entender como a terceirização poderá impactar os profissionais e a prestação dos serviços de saúde.

As declarações reacendem um debate que vem sendo acompanhado por servidores e usuários da rede pública. Entre as dúvidas levantadas está a forma como os contratos serão executados, quais garantias trabalhistas serão mantidas e se haverá mudanças na qualidade do atendimento oferecido à população.

Até o momento, a administração municipal não se pronunciou oficialmente sobre os questionamentos apresentados na tribuna da Câmara.

A equipe de reportagem encaminhou pedido de posicionamento à Prefeitura de Casimiro de Abreu por meio dos canais oficiais, solicitando esclarecimentos sobre a terceirização dos serviços, os critérios adotados no contrato e os relatos de possível redução salarial dos trabalhadores. Até o fechamento desta edição, não houve resposta. O espaço permanece aberto para manifestação do governo municipal, e a matéria será atualizada caso um posicionamento oficial seja enviado.