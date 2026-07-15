Vereador Lelei da Marmoraria divulgou vídeo nas redes sociais com críticas à administração municipal - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Vereador Lelei da Marmoraria divulgou vídeo nas redes sociais com críticas à administração municipalFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 15/07/2026 15:01

Casimiro de Abreu - Acusações de favorecimento na destinação de um terreno público colocaram a gestão municipal de Casimiro de Abreu no centro de um novo debate político. Em vídeo publicado nas redes sociais, o vereador Lelei da Marmoraria (CID) afirmou que a Prefeitura teria doado uma área avaliada em aproximadamente R$ 3 milhões a um empresário sem a realização de licitação ou chamamento público.

Segundo o parlamentar, a situação contrasta com as ações desenvolvidas pela administração municipal em Barra de São João, onde quiosques ocupados por trabalhadores vêm sendo removidos durante o processo de reurbanização da orla.

Lelei argumenta que muitos comerciantes afetados pelas demolições não terão direito, futuramente, a ocupar novos espaços comerciais previstos para a região. Para o vereador, a diferença de tratamento entre os trabalhadores e o suposto beneficiário da área pública levanta questionamentos sobre os critérios adotados pelo governo municipal.

Nas imagens divulgadas, o parlamentar faz críticas diretas ao prefeito Ramon Gidalte e ao vice-prefeito Marquinhos da Vaca Mecânica, classificando o episódio como um desrespeito ao patrimônio público.

"É uma vergonha, um verdadeiro desmando com o patrimônio do povo. Não vamos nos calar diante de mais essa injustiça e desse privilégio escancarado", declarou o vereador.

Até o momento, o vereador não apresentou, no vídeo divulgado, documentos que comprovem as alegações sobre a destinação do terreno ou detalhes do procedimento administrativo citado.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA procurou a Prefeitura de Casimiro de Abreu para solicitar um posicionamento oficial sobre as declarações do parlamentar e sobre a suposta doação da área pública. Até o fechamento desta edição, não houve retorno.

Esta reportagem será atualizada caso a administração municipal encaminhe manifestação oficial.