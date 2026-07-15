Projeto itinerante pretende aproximar a Águas de Casimiro dos moradores, levando atendimento diretamente às comunidadesFoto: Divulgação
Águas de Casimiro levará atendimento itinerante aos bairros com novo projeto
Programa "Mais Perto de Você" estreia em Professor Souza e oferecerá serviços como renegociação de dívidas, troca de titularidade e revisão de hidrômetros
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Operação conjunta fecha o cerco ao tráfico e termina com prisão e grande apreensão de drogas em Casimiro
Integração entre Polícia Militar, Guarda Municipal e Secretaria de Segurança Pública reforça combate ao crime e retira dezenas de entorpecentes das ruas do município
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Sistema automatizado instalado pela Águas de Casimiro permitirá controle inteligente do reservatório, ampliando a eficiência da distribuição e reduzindo interrupções no fornecimento
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