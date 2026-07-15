Projeto itinerante pretende aproximar a Águas de Casimiro dos moradores, levando atendimento diretamente às comunidades - Foto: Divulgação

Projeto itinerante pretende aproximar a Águas de Casimiro dos moradores, levando atendimento diretamente às comunidadesFoto: Divulgação

Publicado 15/07/2026 15:05

Casimiro de Abreu - Comodidade, proximidade e atendimento humanizado passarão a fazer parte da rotina dos moradores de Casimiro de Abreu. Para facilitar o acesso da população aos serviços da autarquia, a Águas de Casimiro lançará o projeto itinerante "Mais Perto de Você", iniciativa que levará equipes técnicas e atendimento presencial aos bairros e distritos do município, reduzindo deslocamentos e aproximando a instituição da comunidade.

A primeira edição acontecerá no dia 7 de agosto, das 9h30 às 12h, na unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Professor Souza. A proposta é transformar equipamentos públicos em pontos temporários de atendimento, permitindo que os moradores resolvam diversas demandas sem precisar se deslocar até a sede da autarquia.

Durante a ação, os usuários terão acesso a serviços essenciais, como renegociação de débitos, transferência de titularidade, emissão e pagamento de contas, revisão e releitura de hidrômetros, substituição de equipamentos com avarias, além de orientações e registro de ocorrências relacionadas a vazamentos.

Segundo a presidente da Águas de Casimiro, Juliana Franco, a iniciativa representa um novo modelo de relacionamento entre a autarquia e a população, priorizando o acesso facilitado e a presença da equipe nas localidades atendidas.

"O projeto 'Mais Perto de Você' reforça o compromisso da Águas de Casimiro em oferecer um atendimento cada vez mais acessível, ágil, humanizado e eficiente, fortalecendo o relacionamento com os clientes e ampliando a presença da autarquia nas comunidades", destacou.

Além de descentralizar os serviços, o programa pretende ampliar o diálogo com os moradores, identificar demandas de cada região e acelerar a solução de questões relacionadas ao abastecimento de água e aos serviços prestados pela autarquia.

A expectativa é que novas edições sejam realizadas ao longo dos próximos meses. A Águas de Casimiro informou que divulgará em breve um calendário completo com as próximas localidades contempladas pelo projeto, ampliando o atendimento para outros bairros e distritos do município.