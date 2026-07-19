Equipes das forças de segurança realizaram operação em uma praça de Casimiro de Abreu durante a ação - Foto: Reprodução Internet

Equipes das forças de segurança realizaram operação em uma praça de Casimiro de Abreu durante a açãoFoto: Reprodução Internet

Publicado 19/07/2026 15:17 | Atualizado 19/07/2026 15:18

Casimiro de Abreu - O movimento de uma das praças de Casimiro de Abreu foi interrompido por uma operação que rapidamente despertou a curiosidade de quem passava pelo local. Viaturas, agentes e abordagens concentradas transformaram a rotina da região e fizeram o assunto ganhar força nas redes sociais antes mesmo da divulgação de informações oficiais.

A ação ocorreu neste fim de semana e reuniu equipes da Secretaria Municipal de Segurança, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. Segundo informações preliminares, diversas pessoas foram conduzidas para a 121ª Delegacia de Polícia, onde os procedimentos legais passaram a ser realizados.

Até o momento, as autoridades não divulgaram um balanço oficial da operação nem confirmaram quantas pessoas foram levadas à delegacia. Também não houve confirmação sobre prisões ou apreensões decorrentes da ação.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem, a mobilização das forças de segurança estaria relacionada a uma investigação sobre possível envolvimento de alguns dos abordados com o tráfico de drogas. A apuração, no entanto, segue em andamento e ainda depende da conclusão dos procedimentos policiais.

A operação contou com a participação do secretário municipal de Segurança, Carvalho, que acompanhou a atuação integrada das equipes durante a ocorrência.

Enquanto os trabalhos eram realizados, moradores acompanharam a movimentação à distância e registraram imagens da operação. Os vídeos passaram a circular rapidamente em aplicativos de mensagens e redes sociais, aumentando a repercussão do caso no município.

Como não há posicionamento oficial detalhando o resultado da ação, a reportagem do jornal O DIA aguarda a manifestação da Polícia Civil para esclarecer o número de conduzidos, as circunstâncias das abordagens e a existência ou não de prisões.

O caso permanece em atualização e novas informações deverão ser divulgadas assim que as autoridades concluírem os procedimentos na delegacia.