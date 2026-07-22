Material apreendido durante a operação reforça o impacto da ação policial contra o tráfico de drogas em Monte Belo - Foto: Reprodução Vídeo da Policia

Material apreendido durante a operação reforça o impacto da ação policial contra o tráfico de drogas em Monte BeloFoto: Reprodução Vídeo da Policia

Publicado 22/07/2026 19:53 | Atualizado 22/07/2026 19:54

Casimiro de Abreu - O combate ao tráfico de drogas ganhou mais um capítulo de impacto em Casimiro de Abreu. Uma operação realizada pela 4ª Companhia da Polícia Militar na localidade de Monte Belo retirou de circulação milhares de porções de entorpecentes e causou um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 251.894 às organizações criminosas que atuam na região.

A ofensiva resultou na apreensão de um grande volume de drogas prontas para comercialização. Ao todo, os policiais recolheram 10.015 pedras de crack e 81 pinos de cocaína, quantidade que evidencia a dimensão da atividade criminosa combatida durante a ação.

Entre o material apreendido estavam 6.720 pedras de crack avaliadas em R$ 20 cada, 3.243 pedras de crack comercializadas por R$ 35 a unidade, outras 52 pedras de crack avaliadas em R$ 30, além dos 81 pinos de cocaína, também vendidos por R$ 30 cada. Somados, os entorpecentes representam um prejuízo financeiro expressivo para o tráfico.

Além do impacto econômico sobre o crime organizado, a retirada dessa quantidade de drogas de circulação representa um avanço nas ações de enfrentamento ao tráfico, reduzindo o potencial de distribuição de entorpecentes e seus reflexos sobre a segurança pública.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 121ª Delegacia de Polícia de Casimiro de Abreu, onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais adotados. A Polícia Militar não divulgou informações sobre prisões relacionadas à operação.