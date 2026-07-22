Material apreendido durante a operação reforça o impacto da ação policial contra o tráfico de drogas em Monte BeloFoto: Reprodução Vídeo da Policia
Prejuízo de mais de R$ 250 mil: megaoperação da PM sufoca o tráfico em Casimiro
Ação da 4ª Companhia apreende mais de 10 mil pedras de crack e cocaína em Monte Belo, atingindo um dos maiores volumes de drogas registrados recentemente na região
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Ação da 4ª Companhia apreende mais de 10 mil pedras de crack e cocaína em Monte Belo, atingindo um dos maiores volumes de drogas registrados recentemente na região
Operação intercepta 7,5 quilos de maconha e ecstasy na BR-101 em Casimiro
Ação conjunta da PRF e da Polícia Militar localiza suspeita que transportava drogas para o Espírito Santo durante viagem por aplicativo de carona
Abandono ameaça tradição de mais de duas décadas e preocupa famílias em Casimiro
Tanque de pesca no Bairro Industrial acumula mato, sujeira e reclamações de moradores, que cobram uma resposta do poder público
Terceirização, salários e dívida milionária colocam gestão de Casimiro sob pressão
Relatos sobre atrasos de repasses, redução salarial e troca de empresa alimentam questionamentos sobre a condução dos contratos
Operação em praça termina com conduções à delegacia e mobiliza moradores em Casimiro
Ação integrada das forças de segurança teve como alvo pessoas investigadas e repercutiu nas redes sociais; autoridades ainda não divulgaram balanço oficial
Casimiro vira vitrine do futebol e recebe observadores de gigantes nacionais
Segunda edição da Copa Casimiro de Futebol de Base reunirá dezenas de equipes e poderá abrir as portas do futebol profissional para jovens atletas
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