Material apreendido durante a operação realizada na BR-101 foi encaminhado para a 121ª Delegacia de Polícia de Casimiro de AbreuFoto: Reprodução
Operação intercepta 7,5 quilos de maconha e ecstasy na BR-101 em Casimiro
Ação conjunta da PRF e da Polícia Militar localiza suspeita que transportava drogas para o Espírito Santo durante viagem por aplicativo de carona
Operação intercepta 7,5 quilos de maconha e ecstasy na BR-101 em Casimiro
Ação conjunta da PRF e da Polícia Militar localiza suspeita que transportava drogas para o Espírito Santo durante viagem por aplicativo de carona
Abandono ameaça tradição de mais de duas décadas e preocupa famílias em Casimiro
Tanque de pesca no Bairro Industrial acumula mato, sujeira e reclamações de moradores, que cobram uma resposta do poder público
Terceirização, salários e dívida milionária colocam gestão de Casimiro sob pressão
Relatos sobre atrasos de repasses, redução salarial e troca de empresa alimentam questionamentos sobre a condução dos contratos
Operação em praça termina com conduções à delegacia e mobiliza moradores em Casimiro
Ação integrada das forças de segurança teve como alvo pessoas investigadas e repercutiu nas redes sociais; autoridades ainda não divulgaram balanço oficial
Casimiro vira vitrine do futebol e recebe observadores de gigantes nacionais
Segunda edição da Copa Casimiro de Futebol de Base reunirá dezenas de equipes e poderá abrir as portas do futebol profissional para jovens atletas
Rosimery cobra explicações sobre terceirização da Saúde e questiona possível redução salarial
Vereadora afirma que alertava para o tema antes do debate ganhar repercussão e pede transparência sobre contrato e remuneração dos trabalhadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.