Material apreendido durante a operação realizada na BR-101 foi encaminhado para a 121ª Delegacia de Polícia de Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução

Material apreendido durante a operação realizada na BR-101 foi encaminhado para a 121ª Delegacia de Polícia de Casimiro de AbreuFoto: Reprodução

Publicado 22/07/2026 11:18 | Atualizado 22/07/2026 18:59

Casimiro de Abreu - Uma denúncia de tráfico interestadual terminou com uma grande apreensão de drogas na BR-101, em Casimiro de Abreu. Durante uma Uma denúncia de tráfico interestadual terminou com uma grande apreensão de drogas na BR-101, em Casimiro de Abreu. Durante uma operação integrada realizada na terça-feira (21), equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do 32º Batalhão da Polícia Militar interceptaram uma mulher suspeita de transportar entorpecentes em uma mochila enquanto seguia viagem em direção ao Espírito Santo.

A abordagem aconteceu após informações apontarem que a suspeita estaria nas proximidades de uma lanchonete às margens da rodovia carregando uma mochila preta com drogas. Com base nas características repassadas, os agentes localizaram a mulher e iniciaram a revista.

Dentro da mochila, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, que totalizaram aproximadamente 7,5 quilos, além de 100 comprimidos de ecstasy. Segundo as investigações iniciais, o material teria como destino a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo.

Durante a ocorrência, a suspeita informou aos policiais que havia sido contratada para realizar o transporte da carga ilícita. De acordo com o relato registrado pelas equipes, ela viajava utilizando aplicativos de carona e receberia pagamento somente após entregar os entorpecentes no endereço combinado.

Todo o material foi apreendido e encaminhado, juntamente com a mulher, para a 121ª Delegacia de Polícia de Casimiro de Abreu, onde o caso foi registrado. A investigação prosseguirá para identificar outros envolvidos na logística do transporte e a origem da droga.

A operação reforça a atuação integrada entre as forças de segurança no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais que cortam o Norte Fluminense e a Região dos Lagos. A BR-101 é considerada uma das principais rotas utilizadas por organizações criminosas para o deslocamento de cargas ilícitas entre estados.