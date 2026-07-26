Ação do 32º BPM resultou na captura de um homem procurado pela Justiça após alerta emitido pelo sistema de monitoramento - Foto: Reprodução de Vídeo

Ação do 32º BPM resultou na captura de um homem procurado pela Justiça após alerta emitido pelo sistema de monitoramentoFoto: Reprodução de Vídeo

Publicado 26/07/2026 17:45 | Atualizado 26/07/2026 17:46

Casimiro de Abreu - A tecnologia voltou a desempenhar papel decisivo no combate à criminalidade em Casimiro de Abreu. Um homem que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável foi localizado e preso por policiais militares do 32º Batalhão da Polícia Militar durante uma ação realizada na RJ-106, em Barra de São João.

A prisão aconteceu depois que o sistema de monitoramento do município identificou a circulação de um veículo conduzido por uma pessoa procurada pela Justiça. A informação foi repassada às equipes de patrulhamento, que iniciaram as buscas e conseguiram localizar o automóvel em um trecho da rodovia.

Durante a abordagem, os policiais realizaram consultas aos sistemas de segurança pública e confirmaram a existência do mandado judicial expedido contra o motorista. Segundo a Polícia Militar, o homem é suboficial reformado da Aeronáutica.

Após a confirmação da ordem judicial, o suspeito foi detido sem registro de intercorrências e encaminhado à 121ª Delegacia de Polícia de Casimiro de Abreu, onde permaneceu à disposição da autoridade policial para o cumprimento das medidas legais.

A ocorrência reforça a importância da integração entre os sistemas de monitoramento e o trabalho das forças de segurança, permitindo respostas mais rápidas no cumprimento de ordens judiciais e na localização de pessoas foragidas.

Em nota, o comando do 32º BPM destacou que a atuação integrada entre os órgãos de segurança pública e os mecanismos tecnológicos de monitoramento amplia a eficiência das operações policiais e fortalece as ações voltadas à proteção da população.