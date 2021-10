A Casa dos Velhinhos colhe aproximadamente 60 idosos, entre homens e mulheres, onde são oferecidas assistência de diversos profissionais, entre eles: Cuidadores em geral, técnicos de enfermagem 24 horas, enfermeiro, médico, psicóloga, assistente social, nutricionista, farmacêutico e fisioterapeuta semanais - Divulgação

A Casa dos Velhinhos colhe aproximadamente 60 idosos, entre homens e mulheres, onde são oferecidas assistência de diversos profissionais, entre eles: Cuidadores em geral, técnicos de enfermagem 24 horas, enfermeiro, médico, psicóloga, assistente social, nutricionista, farmacêutico e fisioterapeuta semanaisDivulgação

Publicado 05/10/2021 16:45

Casimiro de Abreu - A Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva, em Casimiro de Abreu, recebeu do prefeito Ramon Gidalte um veículo adaptado para transporte de pacientes assistidos pela entidade. O veículo possibilita o transporte seguro de usuários e seus acompanhantes – e será para uso exclusivo da unidade.

De acordo com o coordenador do setor de transporte, Igor Cespe, o veículo estava em péssimo estado de conservação. Graças um trabalho incansável dos mecânicos Willians Araújo Moret e Alexandro Barbosa Menegasi, o automóvel foi totalmente reformado com novos pneus, troca de filtro e óleo, higienização, iluminação interna e sirene, além de adesivação.



“O veículo vem para trazer mais conforto, segurança e tranquilidade no transporte dos usuários das Casas dos Velhinhos. Esta entrega segue nosso propósito de melhor atender e humanizar os idosos acolhidos. É um momento gratificante para nós. Agora isso vai acontecer com mais conforto para os usuários”, ressalta Ramon Gidalte.

História – A Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva foi fundada em 1978 com o intuito de acolher idosos. É uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, administrada pela diretora Irmã Ana Maria Aparecida da Silva.



Acolhe aproximadamente 60 idosos, entre homens e mulheres, onde são oferecidas assistência de diversos profissionais, entre eles: Cuidadores em geral, técnicos de enfermagem 24 horas, enfermeiro, médico, psicóloga, assistente social, nutricionista, farmacêutico e fisioterapeuta semanais.