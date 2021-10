Para se inscreverem, os interessados devem procurar a Secretaria de Esporte e Lazer. Mais informações pelo telefone (22) 2778-2185 - Divulgação/Rodrigo Mozer

Casimiro de Abreu - A Prefeitura de Casimiro de Abreu e o Sesc RJ lançaram nesta quinta-feira (30) o projeto "RedeSesc+Esporte". Serão oferecidas aulas gratuitas de modalidades esportivas para crianças e adolescentes.

O craque do futevôlei Anderson Águia e ex-zagueiro do Vasco e Seleção Brasileira Odvan, marcaram presença na cerimônia de início do projeto, que aconteceu no Clube Indaiaçú.



Parceria entre Sesc RJ e Prefeitura - O Sesc RJ fornece um quantitativo de camisas, materiais esportivos, ambientação e coordenação técnica. Vivências e palestras inspiradoras de atletas de ponta voltadas para professores e alunos também estão incluídas no projeto. O município cede a estrutura física e os professores para a realização do projeto, e fica responsável pelo processo de inscrição.

Inscrições - Direcionado para crianças em idade pré-escolar e estudantes, o projeto RedeSesc+Esporte será realizado nos quatros distritos do município.

Para se inscreverem, os interessados devem procurar a Secretaria de Esporte e Lazer para saber os locais, horários e modalidades esportivas. Mais informações pelo telefone (22) 2778-2185.

O RedeSesc+Esporte foi criado para ampliar o trabalho da instituição como propagadora do esporte como ferramenta de inclusão social.